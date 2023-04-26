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ຂ່າວສານ

ມີ​​ທຶນ FDI ເກືອບ 8,9 ຕື້ USD ລົງ​ທຶນ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ 4 ເດືອນຕົ້ນ​ປີ 2023

ໃນ 4 ເດືອນຜ່ານມາ, ບັນດານັກລົງທຶນ FDI ໄດ້ລົງທຶນເຂົ້າ 18 ໃນຈຳນວນ 21 ຂະແໜງເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ. ເຊິ່ງໃນນັ້ນ, ຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ, ປະດິດສ້າງ ດ້ວຍມູນຄ່າລົງທຶນທັງໝົດບັນລຸກວ່າ 5,1 ຕື້ USD, ກວມເອົາ 57% ເງິນລົງທຶນທັງໝົດທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນ.
  (ຂໍ້ມູນໂດຍກົມລົງທຶນຕ່າງປະເທດສະໜອງ)  

ກົມລົງທຶນຕ່າງປະເທດ (ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ) ໄດ້ປະກາດຕົວເລກຫຼ້າສຸດ ໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໄລ່ຮອດວັນທີ 20 ເມສາ, ຍອດເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ລົງທະບຽນຢູ່ ຫວຽດນາມ ບັນລຸເກືອບ 8,9 ຕື້ USD. ນີ້ກໍແມ່ນສັນຍານທີ່ດີໃນສະພາບການທີ່ກະແສເງິນລົງທຶນ FDI ທົ່ວໂລກມີການປົນເປຫຼາຍຢ່າງ ເມື່ອມີຫຼາຍປະເທດພັດທະນາ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນສະໜອງເງິນລົງທຶນ FDI ໄດ້ຕັດສິນຈັດວາງອັດຕາພາສີພື້ນຖານໃນທົ່ວໂລກສຳລັບກຸ່ມບໍລິສັດນາໆຊາດ ທີ່ມີລາຍຮັບທົ່ວໂລກຫຼາຍກວ່າ 750 ລ້ານ ເອີໂຣ ໃນທ້າຍປີນີ້ ແມ່ນ 15%.  

ໃນ 4 ເດືອນຜ່ານມາ, ບັນດານັກລົງທຶນ FDI ໄດ້ລົງທຶນເຂົ້າ 18 ໃນຈຳນວນ 21 ຂະແໜງເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ. ເຊິ່ງໃນນັ້ນ, ຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ, ປະດິດສ້າງ ດ້ວຍມູນຄ່າລົງທຶນທັງໝົດບັນລຸກວ່າ 5,1 ຕື້ USD, ກວມເອົາ 57% ເງິນລົງທຶນທັງໝົດທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນ. ຖັດຈາກນັ້ນ ແມ່ນຂົງເຂດ: ການເງິນ, ການທະນາຄານ; ດຳເນີນທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບ ຕາມລຳດັບ.

ມີ 77 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນ 4 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023, ໃນນັ້ນ ມີ ສິງກະໂປ ນຳໜ້າດ້ວຍຍອດເງິນລົງທຶນເກືອບ 2,2 ຕື້ USD; ຍີ່ປຸ່ນ ຢືນອັນດັບທີ 2 ແລະ ຈີນ ຢືນອັນດັບທີ 3. ໃນ 4 ເດືອນຜ່ານມາ, ບັນດານັກລົງທຶນ FDI ໄດ້ລົງທຶນຢູ່ 46 ແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ ສູນ​ກາງ​ແນວ​ລາວ​ສ້າງ​ຊາດ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ ສູນ​ກາງ​ແນວ​ລາວ​ສ້າງ​ຊາດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ສືບຕໍ່ສົມທົບກັບສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງອົງການ ໄລຍະ 2022 – 2027 ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
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