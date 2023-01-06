ຂ່າວສານ
ມີຫຼາຍບໍລິສັດການບິນ ແລະ ອົງການສາທາລະນະສຸກບໍ່ສະໜັບສະໜູນ ຂໍ້ກຳນົດກວດເຊື້ອໄວຣັດ COVID-19
ມີຫຼາຍອົງການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ບໍລິສັດການບິນໄດ້ສະແດງການບໍ່ສະໜັບສະໜູນຕໍ່ຂໍ້ກຳນົດກວດເຊື້ອ ໄວຣັດ COVID-19 ສຳລັບແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຈາກຈີນ.
ວັນທີ 4 ມັງກອນ, ໃນບົດກ່າວປາໄສ, ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ສະມາຄົມຂົນສົ່ງການບິນສາກົນ Willie Walsh ເນັ້ນໜັ້ກວ່າ ການຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ປະຕິບັດໃນຍາມເຊື້ອໄວຣັດສາຍພັນ omicron ປະກົດຕົວ ແລະ ໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ ເລື່ອງວາງອອກບັນດາຮົ້ວກີດຂວາງຕໍ່ການເດີນທາງໄປມາ ແມ່ນບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ ຕໍ່ການແຜ່ລະບາດແຮງຂອງພະຍາດໂຄວິດ - 19. ຕາມ ອົງການ ACI Europe ແລ້ວ, ທັງສູນປ້ອງກັນ, ຕ້ານ ແລະ ຄວບຄຸມໂລກລະບາດ ເອີໂຣ (ECDC) ແລະ ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໃຫ້ຢັ້ງຢືນວ່າບັນດາມາດຕະການຈຳກັດການເດີນທາງໄປມາໃນທົ່ວໂລກ ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນໃນການສະກັດກັ້ນການແຜ່ເຊື້ອຂອງພະຍາດໂຄວິດ - 19.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ວັນທີ 4 ມັງກອນ, ສະຫະພາບເອີລົບ (EU) ຍັງສົ່ງເສີມທຸກປະເທດດຳເນີນການກວດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ - 19 ກ່ອນເວລາບິນສຳລັບແຂກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາຈາກຈີນ ໃນສະພາບການຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ - 19 ຢູ່ປະເທດນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນສູງ.