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ຂ່າວສານ

ມີ​ຫຼາຍບໍ​ລິ​ສັດ​ການ​ບິນ ແລະ ອົງ​ການ​​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກບ​ໍ່​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ກວດ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັດ COVID-19

ມີຫຼາຍອົງການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ບໍລິສັດການບິນໄດ້ສະແດງການບໍ່ສະໜັບສະໜູນຕໍ່ຂໍ້ກຳນົດກວດເຊື້ອ ໄວຣັດ COVID-19 ສຳລັບແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຈາກຈີນ.
ກາຕາ ຮຽກຮ້ອງນັກທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງມີຜົນກວດພະຍາດໂຄວິດ - 19 ເປັນລົບ(ພາບ: aawsat)

ມີຫຼາຍອົງການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ບໍລິສັດການບິນໄດ້ສະແດງການບໍ່ສະໜັບສະໜູນຕໍ່ຂໍ້ກຳນົດກວດເຊື້ອ ໄວຣັດ COVID-19 ສຳລັບແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຈາກຈີນ.

ວັນທີ 4 ມັງກອນ, ໃນບົດກ່າວປາໄສ, ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ສະມາຄົມຂົນສົ່ງການບິນສາກົນ Willie Walsh ເນັ້ນໜັ້ກວ່າ ການຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ປະຕິບັດໃນຍາມເຊື້ອໄວຣັດສາຍພັນ omicron ປະກົດຕົວ ແລະ ໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ ເລື່ອງວາງອອກບັນດາຮົ້ວກີດຂວາງຕໍ່ການເດີນທາງໄປມາ ແມ່ນບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ ຕໍ່ການແຜ່ລະບາດແຮງຂອງພະຍາດໂຄວິດ - 19. ຕາມ ອົງການ ACI Europe  ແລ້ວ, ທັງສູນປ້ອງກັນ, ຕ້ານ ແລະ ຄວບຄຸມໂລກລະບາດ ເອີໂຣ (ECDC) ແລະ ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໃຫ້ຢັ້ງຢືນວ່າບັນດາມາດຕະການຈຳກັດການເດີນທາງໄປມາໃນທົ່ວໂລກ ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນໃນການສະກັດກັ້ນການແຜ່ເຊື້ອຂອງພະຍາດໂຄວິດ - 19.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ວັນທີ 4 ມັງກອນ, ສະຫະພາບເອີລົບ (EU) ຍັງສົ່ງເສີມທຸກປະເທດດຳເນີນການກວດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ - 19 ກ່ອນເວລາບິນສຳລັບແຂກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາຈາກຈີນ ໃນສະພາບການຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ - 19 ຢູ່ປະເທດນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນສູງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການວາງແຜນຜັງສັງລວມແຫ່ງຊາດເພື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດ

ການວາງແຜນຜັງສັງລວມແຫ່ງຊາດເພື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດ

ໃນການປຶກສາຫາລື, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລ້ວນແຕ່ເນັ້ນໜັກເປັນພິເສດເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງເລື່ອງສ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍການວາງແຜນຜັງສັງລວມລະດັບຊາດໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050
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