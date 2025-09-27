Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ມີ​ຫຼາຍຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນຫຼາຍ​ໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ ບັນ​ດາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ກັບ ແຂວງ ຊາ​ນ​ຕຸງ (ຈີນ)

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ, ໃຫ້ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າການພັດທະນາການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ, ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາທ້ອງຖິ່ນສອງປະເທດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Lin Wu ເລຂາຄະນະພັກແຂວງ ຊານຕຸງ, ຈີນ (ພາບ: VOV)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 25 ກັນຍາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Lin Wu ເລຂາຄະນະພັກແຂວງ, ປະທານຄະນະກຳມະການ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຜູ້ແທນປະຊາຊົນ ແຂວງ ຊານຕຸງ, ຈີນ, ພວມຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ, ໃຫ້ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າການພັດທະນາການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ, ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາທ້ອງຖິ່ນສອງປະເທດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ແຂວງ ຊານຕຸງ ພ້ອມກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການພັດທະນາ, ຊຸກຍູ້ການບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃນບັນດາຂົງເຂດ ທີ່ອາດຈະເປັນທ່າແຮງຂອງແຂວງ ຊານຕຸງ, ໃຫ້ບຸລິມະສິດເພີ່ມທະວີການນຳເຂົ້າບັນດາຜະລິດຕະພັນຂອງ ຫວຽດນາມ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຜະລິດຕະພັນກະເສດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ.

ໂດຍເຫັນດີຕໍ່ບັນດາຄຳເຫັນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ທ່ານ Lin Wu ເລຂາອົງຄະນະພັກແຂວງ ຊານຕຸງ ຢັ້ງຢືນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຊານຕຸງ ແລະ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ຂອງ ຫວຽດນາມ ຍັງໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຊານຕຸງ ປາດຖະໜາຢາກພ້ອມກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ຫວຽດນາມ ຍົກສູງຄຸນນະພາບການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການຜະລິດ, ພ້ອມທັງເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດໃໝ່ຄື: ການພັດທະນາສີຂຽວ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫ​ວຽດ​ນາມ ສືບ​ຕໍ່​ຢັ້ງ​ຢືນ​ຖາ​ນະ​ບົດ​ບາດ​ຢູ່​ງານ​ຕະຫຼາດ​ນັດ ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ ອິນ​ເດຍ 2025

ຫ​ວຽດ​ນາມ ສືບ​ຕໍ່​ຢັ້ງ​ຢືນ​ຖາ​ນະ​ບົດ​ບາດ​ຢູ່​ງານ​ຕະຫຼາດ​ນັດ ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ ອິນ​ເດຍ 2025

WFI 2025 ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງວິສາຫະກິດກ່ວາ 1.500 ແຫ່ງ, ຜູ້ຊື້ ສາກົນກ່ວາ 800 ແຫ່ງທີ່ມາຈາກ 108 ປະເທດ. ໃນນັ້ນ, ເຂດວາງສະແດງສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ວິສາຫະກິດ 15 ແຫ່ງ, ດ້ວຍຜະລິດຕະພັນທີ່ພົ້ນເດັ່ນ, ມີຄຸນນະພາບສູງນັບຮ້ອຍຢ່າງ ໄດ້ວາງສະແດງໃນເນື້ອທີ່ 150 ຕາແມັດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top