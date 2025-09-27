ຂ່າວສານ
ມີຫຼາຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ກັບ ແຂວງ ຊານຕຸງ (ຈີນ)
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 25 ກັນຍາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Lin Wu ເລຂາຄະນະພັກແຂວງ, ປະທານຄະນະກຳມະການ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຜູ້ແທນປະຊາຊົນ ແຂວງ ຊານຕຸງ, ຈີນ, ພວມຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ, ໃຫ້ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າການພັດທະນາການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ, ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາທ້ອງຖິ່ນສອງປະເທດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ແຂວງ ຊານຕຸງ ພ້ອມກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການພັດທະນາ, ຊຸກຍູ້ການບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃນບັນດາຂົງເຂດ ທີ່ອາດຈະເປັນທ່າແຮງຂອງແຂວງ ຊານຕຸງ, ໃຫ້ບຸລິມະສິດເພີ່ມທະວີການນຳເຂົ້າບັນດາຜະລິດຕະພັນຂອງ ຫວຽດນາມ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຜະລິດຕະພັນກະເສດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ.
ໂດຍເຫັນດີຕໍ່ບັນດາຄຳເຫັນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ທ່ານ Lin Wu ເລຂາອົງຄະນະພັກແຂວງ ຊານຕຸງ ຢັ້ງຢືນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຊານຕຸງ ແລະ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ຂອງ ຫວຽດນາມ ຍັງໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຊານຕຸງ ປາດຖະໜາຢາກພ້ອມກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ຫວຽດນາມ ຍົກສູງຄຸນນະພາບການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການຜະລິດ, ພ້ອມທັງເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດໃໝ່ຄື: ການພັດທະນາສີຂຽວ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ.