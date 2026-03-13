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ຂ່າວສານ

ມີ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຊາວ​ໜຸ່ມ, ຊາວ​ໜຸ່ມ​ແຂວງ​ເລິມ​ດົງ​ກວ່າ 6.700 ຄົນ​ໜູນ​ຊ່ວຍວຽກ​ງານ​ເລືອກ​ຕັ້ງ

ຄະນະຊາວໜຸ່ມແຂວງ ກໍ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ 535 ໜ່ວຍອາສາສະໝັກໂດຍມີສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ຊາວໜຸ່ມກວ່າ 6.700 ຄົນເພື່ອໜູນຊ່ວຍວຽກງານເລືອກຕັ້ງ.
  ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ຊາວໜຸ່ມແຂວງເລິມດົງກວ່າ 6.700 ຄົນໜູນຊ່ວຍວຽກງານເລືອກຕັ້ງ (ພາບ: VOV)  
ໂດຍຕອບສະໜອງບັ້ນໂຄສະນາຈຸດສຸມ ແລະ ໜູນຊ່ວຍການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນອາຍຸການ 2026 – 2031, ຄະນະຊາວໜຸ່ມແຂວງເລິມດົງ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍກິດຈະກຳທີ່ແທດຈິງ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດປະຈັນບານຂອງໄວໜຸ່ມໃນວຽກງານໂຄສະນາ ແລະ ຮັບໃຊ້ການເລືອກຕັ້ງ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຄະນະຊາວໜຸ່ມແຂວງເລິມດົງ ໄດ້ສ້າງລະບົບບົດ, ຂ່າວໂຄສະນາ ກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງໃນອິນເຕີເນັດ ເພື່ອແນໃສ່ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວທາງການ, ທັນການໄປເຖິງສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ປະຊາຊົນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຄະນະຊາວໜຸ່ມແຂວງ ກໍ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ 535 ໜ່ວຍອາສາສະໝັກໂດຍມີສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ຊາວໜຸ່ມກວ່າ 6.700 ຄົນເພື່ອໜູນຊ່ວຍວຽກງານເລືອກຕັ້ງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການເລືອກຕັ້ງວັນທີ 15 ມີນາ ແມ່ນບາດກ້າວຫຼັກແຫຼ່ງເພື່ອນຳ ຫວຽດນາມກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກພັດທະນາໃໝ່ຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ

ການເລືອກຕັ້ງວັນທີ 15 ມີນາ ແມ່ນບາດກ້າວຫຼັກແຫຼ່ງເພື່ອນຳ ຫວຽດນາມກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກພັດທະນາໃໝ່ຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະແດງຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ວິວັດການກະກຽມການເລືອກຕັ້ງຢ່າງພິຖິພິຖັນ, ພິເສດແມ່ນການເອົາຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ວຽກງານພະນັງງານຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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