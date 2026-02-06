Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ມີ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ກວ່າ 160 ຄົນ​ໃນ​ເຫດ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ຢູ່ ນີ​ເຊ​ຣີ

ມີຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນຂອງ ນີເຈເຣີຍ ພວມປະເຊີນໜ້າກັບສະພາບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນດາກຸ່ມປະກອບອາວຸດ ກຸ່ມໂຈນປຸ້ນຈີ່ບັນດາໝູ່ບ້ານ ແລະ ລັກພາຕົວຮຽກຄ່າໄຖ່.
ນັກຮົບນີເຊຣີ ຢູ່ປ້ອມທະຫານ Maimalari, ປະເທດ ນີເຊຣີ (ພາບ: REUTERS/Ahmed Kingimi)
ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 162 ຄົນໃນເຫດບຸກໂຈມຕີຢູ່ໝູ່ບ້ານ Woro, ລັດ Kwara, ປະເທດ ນີເຊຣີ ໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 3 ກຸມພານີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເຫດບຸກໂຈມຕີຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຢູ່ ນີເຊຣີ ໃນຊຸມເດືອນມໍ່ໆມານີ້. ປັດຈຸບັນ ກຳລັງເຈົ້າໜ້າທີ່ພວມຄົ້ນຫາຜູ້ລອດຊີວິດ. ການບຸກໂຈມຕີໄດ້ເກີດຂຶ້ນພາຍຫຼັງກອງທັບ ນີເຊຣີ ດຳເນີນບັນດາບັ້ນການທະຫານຢູ່ເຂດນີ້ ເພື່ອແນໃສ່ຮັບມືກັບຄວາມສ່ຽງ “ກໍ່ການຮ້າຍ”. ມີຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນຂອງ ນີເຈເຣີຍ ພວມປະເຊີນໜ້າກັບສະພາບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນດາກຸ່ມປະກອບອາວຸດ ກຸ່ມໂຈນປຸ້ນຈີ່ບັນດາໝູ່ບ້ານ ແລະ ລັກພາຕົວຮຽກຄ່າໄຖ່. ເພື່ອຮັບມືກັບສະພາບການຂາດສະຖຽນລະພາບ, ກອງທັບ ນີເຊຣີໄດ້ເພີ່ມທະວີບັນດາບັ້ນການທະຫານຕ້ານຄືນບັນດາກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ກຸ່ມປະກອບອາວຸດອື່ນໆ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາ​ມ​ລັດ​ຖະ​ກິດ​ຢູ່ ລາວ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາ​ມ​ລັດ​ຖະ​ກິດ​ຢູ່ ລາວ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ດຳເນີນໂອ້ລົມເຈລະຈາ ກັບທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ, ເປັນສັກຂີພິຍານ ພິທີມອບຮັບບັນດາເອກະສານຮ່ວມມື.
