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ຂ່າວສານ

ມີ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​, ປະ​ຊາ​ຊົນ​ນັບ​ພັນ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ງານ​ບຸນ “ໄປ​ຕ໊າຍ” ຢູ່ ອຽນ​ບ໊າຍ

ໄປຕ໊າຍ” ໝາຍຄວາມວ່າ ມາຢາມຄອບຄົວທາງເມຍ. ນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ລູກສາວ ພ້ອມດ້ວຍຜົວ ກັບເມືອຢາມພໍ່ແມ່ ແລະ ໃຕ້ທູບທຽນບູຊາບັນພະບຸລຸດທາງເມຍ, ພ້ອມທັງແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ລູກເຂີຍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ, ຄວາມກະຕັນຍູຕໍ່ກັບຄອບຄົວທາງເມຍ.
ານບຸນ “ໄປຕ໊າຍ” ຢູ່ ອຽນບ໊າຍ (ພາບປະກອບ: VOV1)

ມີປະຊາຊົນ  ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວນັບພັນຄົນ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ຕາແສງ ເລິມເທື້ອງ, ເມືອງ ລຸກອຽນ, ແຂວງ ອຽນບ໊າຍ ເພື່ອຕິດຕາມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງງານບຸນ “ໄປຕ໊າຍ” ປີ 2024. “ໄປຕ໊າຍ” ໝາຍຄວາມວ່າ ມາຢາມຄອບຄົວທາງເມຍ. ນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ລູກສາວ ພ້ອມດ້ວຍຜົວ ກັບເມືອຢາມພໍ່ແມ່ ແລະ ໃຕ້ທູບທຽນບູຊາບັນພະບຸລຸດທາງເມຍ, ພ້ອມທັງແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ລູກເຂີຍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ, ຄວາມກະຕັນຍູຕໍ່ກັບຄອບຄົວທາງເມຍ.

ງານບຸນ “ໄປຕ໊າຍ” ປີ 2024 ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 10 – 11 ສິງຫາ (ກົງກັບວັນທີ 7 – 8 ເດືອນ 7 ໄລ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນ) ດ້ວຍຫຼາຍເນື້ອໃນທີ່ໜ້າຈັບໃຈ, ເປັນເອກະລັກ, ເຊັ່ນ: ການແຂ່ງຂັນພັນແພພື້ນເມືອງໃສ່ຫົວຂອງຊາວເຜົ່າ ໄຕ, ຈັກສານພາຊະນະ, ຊົນແບ້, ເຮັດເຂົ້າໜົມບັນໄຢ, ຈັບຫາປາ, …  ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ແມ່ນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະແດງສິລະປະວັດທະນະທຳ, ບານເຕະຍິງມິດຕະພາບລະຫວ່າງຕາແສງ; ວາງສະແດງບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເຂດໃກ້ຄຽງ. ເອື້ອຍ ຫງວຽນເຟືອງຖາວ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຈາກນະຄອນ ອຽນບ໊າຍ ແບ່ງປັນວ່າ:

“ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າ ລາຍການປະກວດຊຸດອາພອນປະຈຳເຜົ່າໄຕ ງາມຫຼາຍ ແລະ ມີຫຼາຍກິດຈະກຳແປກໃໝ່ ແລະ ປະທັບໃຈຫຼາຍ.  ເຂົ້າຮ່ວມງານບຸນນີ້ ກໍໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳເປເພນີຂອງຊາວເຜົ່າ ໄຕ ຕື່ມອີກ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດເຂົ້າ​ຢື່ນ​ສານ​ຕາ​ຕັ້ງ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດເຂົ້າ​ຢື່ນ​ສານ​ຕາ​ຕັ້ງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດບັນດາປະເທດ ອາກຊັງຕິນ, ອານເຊຣີ, ເຢຍລະມັນ, ສປປ.ເກົາຫຼີ ແລະ ຊູແອັດ ເຂົ້າຢື່ນສານຕາຕັ້ງຮັບ ໜ້າທີ່ປະຕິບັດງານຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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