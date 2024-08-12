ຂ່າວສານ
ມີນັກທ່ອງທ່ຽວ, ປະຊາຊົນນັບພັນຄົນເຂົ້າຮ່ວມງານບຸນ “ໄປຕ໊າຍ” ຢູ່ ອຽນບ໊າຍ
ມີປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວນັບພັນຄົນ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ຕາແສງ ເລິມເທື້ອງ, ເມືອງ ລຸກອຽນ, ແຂວງ ອຽນບ໊າຍ ເພື່ອຕິດຕາມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງງານບຸນ “ໄປຕ໊າຍ” ປີ 2024. “ໄປຕ໊າຍ” ໝາຍຄວາມວ່າ ມາຢາມຄອບຄົວທາງເມຍ. ນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ລູກສາວ ພ້ອມດ້ວຍຜົວ ກັບເມືອຢາມພໍ່ແມ່ ແລະ ໃຕ້ທູບທຽນບູຊາບັນພະບຸລຸດທາງເມຍ, ພ້ອມທັງແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ລູກເຂີຍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ, ຄວາມກະຕັນຍູຕໍ່ກັບຄອບຄົວທາງເມຍ.
ງານບຸນ “ໄປຕ໊າຍ” ປີ 2024 ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 10 – 11 ສິງຫາ (ກົງກັບວັນທີ 7 – 8 ເດືອນ 7 ໄລ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນ) ດ້ວຍຫຼາຍເນື້ອໃນທີ່ໜ້າຈັບໃຈ, ເປັນເອກະລັກ, ເຊັ່ນ: ການແຂ່ງຂັນພັນແພພື້ນເມືອງໃສ່ຫົວຂອງຊາວເຜົ່າ ໄຕ, ຈັກສານພາຊະນະ, ຊົນແບ້, ເຮັດເຂົ້າໜົມບັນໄຢ, ຈັບຫາປາ, … ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ແມ່ນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະແດງສິລະປະວັດທະນະທຳ, ບານເຕະຍິງມິດຕະພາບລະຫວ່າງຕາແສງ; ວາງສະແດງບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເຂດໃກ້ຄຽງ. ເອື້ອຍ ຫງວຽນເຟືອງຖາວ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຈາກນະຄອນ ອຽນບ໊າຍ ແບ່ງປັນວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າ ລາຍການປະກວດຊຸດອາພອນປະຈຳເຜົ່າໄຕ ງາມຫຼາຍ ແລະ ມີຫຼາຍກິດຈະກຳແປກໃໝ່ ແລະ ປະທັບໃຈຫຼາຍ. ເຂົ້າຮ່ວມງານບຸນນີ້ ກໍໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳເປເພນີຂອງຊາວເຜົ່າ ໄຕ ຕື່ມອີກ”.