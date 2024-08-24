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ຂ່າວສານ

ມີໄຫວພິບໃນການພັດທະນາຕະຫຼາດກາກບອນຢູ່ ຫວຽດນາມ

ຕາມແຜນຮ່າງຫຼ້າສຸດ, ຕະຫຼາດກາກບອນຈະສ້າງແຫຼ່ງການເງິນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ, ຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນສີຂຽວ, ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີປ່ອຍອາຍພິດຕ່ຳ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ (ພາບ: TTXVN)

  ຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ສິງຫາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມປະກອບຄຳເຫັນເພື່ອສ້າງແຜນຮ່າງພັດທະນາຕະຫຼາດກາກບອນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ສົມບູນແບບ.

        ຕາມແຜນຮ່າງຫຼ້າສຸດ, ຕະຫຼາດກາກບອນຈະສ້າງແຫຼ່ງການເງິນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ, ຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນສີຂຽວ, ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີປ່ອຍອາຍພິດຕ່ຳ, ພັດທະນາພື້ນຖານເສດຖະກິດກາກບອນຕ່ຳ ແລະ ເປັນເຈົ້າການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ມຸ່ງໄປເຖິງເລື່ອງບັນລຸລະດັບການປ່ອຍອາຍພິດລົງເປັນ 0 ໃນປີ 2050.

        ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ດ້ວຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງກ່ຽວກັບພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ຕະຫຼາດກາກບອນ, ຫວຽດນາມ ຈະມີຄວາມດຶງດູດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ບັນດານັກລົງທຶນ. ສະນັ້ນ, ຕ້ອງມີມາດຕະການແກ້ໄຂຢ່າງມີໄຫວພິບ, ປະດິດຄິດສ້າງ, ບຸກທະລຸໃນການຜັນຂະຫຍາຍແຜນຮ່າງ, ສຳຜັດ ແລະ ໄປທັນກັບທ່າອ່ຽງໃນໂລກຢ່າງວ່ອງໄວ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີກໍ່ມອບໜ້າທີ່ລະອຽດໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສ້າງແຜນຮ່າງໃຫ້ສົມບູນແບບ; ຜ່ານນັ້ນ, ກໍ່ສ້າງແບບແຜນການເຄື່ອນໄຫວສັງລວມຕະຫຼາດທຸລະກຳເຄຼດິດກາກບອນຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ກໍຄືສ້າງເງື່ອນໄຂເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕະຫຼາດສາກົນ ຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໄສ, ເປີດເຜີຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈສ້າງນະຄອນຫຼວງແຫ່ງ ອະລິຍະທຳ - ສີວິໄລ - ທັນສະໄໝ

ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈສ້າງນະຄອນຫຼວງແຫ່ງ “ອະລິຍະທຳ - ສີວິໄລ - ທັນສະໄໝ”

ສຸມໃສ່ຊີ້ິ້ນຳຢ່າງມີຈຸດສຸມ, ພົບເຫັນ, ແນະນຳ, ທະວີຄຸນບັນດາຮູບແບບທີ່ດີ, ວິທີເຮັດທີ່ດີ ຫຼືຜ່ານບັນດາຂະບວນການແຂ່ງຂັນ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສັງຄົມ.
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