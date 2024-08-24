ຂ່າວສານ
ມີໄຫວພິບໃນການພັດທະນາຕະຫຼາດກາກບອນຢູ່ ຫວຽດນາມ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ສິງຫາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມປະກອບຄຳເຫັນເພື່ອສ້າງແຜນຮ່າງພັດທະນາຕະຫຼາດກາກບອນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ສົມບູນແບບ.
ຕາມແຜນຮ່າງຫຼ້າສຸດ, ຕະຫຼາດກາກບອນຈະສ້າງແຫຼ່ງການເງິນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ, ຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນສີຂຽວ, ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີປ່ອຍອາຍພິດຕ່ຳ, ພັດທະນາພື້ນຖານເສດຖະກິດກາກບອນຕ່ຳ ແລະ ເປັນເຈົ້າການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ມຸ່ງໄປເຖິງເລື່ອງບັນລຸລະດັບການປ່ອຍອາຍພິດລົງເປັນ 0 ໃນປີ 2050.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ດ້ວຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງກ່ຽວກັບພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ຕະຫຼາດກາກບອນ, ຫວຽດນາມ ຈະມີຄວາມດຶງດູດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ບັນດານັກລົງທຶນ. ສະນັ້ນ, ຕ້ອງມີມາດຕະການແກ້ໄຂຢ່າງມີໄຫວພິບ, ປະດິດຄິດສ້າງ, ບຸກທະລຸໃນການຜັນຂະຫຍາຍແຜນຮ່າງ, ສຳຜັດ ແລະ ໄປທັນກັບທ່າອ່ຽງໃນໂລກຢ່າງວ່ອງໄວ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີກໍ່ມອບໜ້າທີ່ລະອຽດໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສ້າງແຜນຮ່າງໃຫ້ສົມບູນແບບ; ຜ່ານນັ້ນ, ກໍ່ສ້າງແບບແຜນການເຄື່ອນໄຫວສັງລວມຕະຫຼາດທຸລະກຳເຄຼດິດກາກບອນຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ກໍຄືສ້າງເງື່ອນໄຂເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕະຫຼາດສາກົນ ຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໄສ, ເປີດເຜີຍ.