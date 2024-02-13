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ຂ່າວສານ

ມີແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນກວ່າ 130.000 ເທື່ອຄົນມາຢ້ຽມຢາມແຂວງ ບ່າເຮີ້ຍ - ວູງເຕົາ ໃນໂອກາດບຸນເຕັດ

ແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຢ້ຽມຢາມ, ພັກຜ່ອນໃນວັນທີ 11 ກຸມພາ (ກົງກັບວັນທີ 2 ບຸນເຕັດ) ມີປະມານ 57.300 ເທື່ອຄົນ
(ບ່າເຮີ້ຍ - ວູງເຕົາ ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວກວ່າ 130.000 ມາລະຫຼີ້ນ)

ວັນທີ 11 ກຸມພາ, ພະແນກທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ບ່າເຮີ້ຍ - ວູງເຕົາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ໄລ່ຮອດວັນທີ 11 ກຸມພາ, ບັນດາໂຮງແຮມ, ເຂດທ່ອງທ່ຽວ, ເຂດອາບທະເລຢູ່ບໍລິເວນແຂວງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວກວ່າ 130.000 ມາລະຫຼີ້ນ, ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ແລະ ພັກພາເຊົາ.

ລະອຽດແມ່ນ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຢ້ຽມຢາມ, ພັກຜ່ອນໃນວັນທີ 11 ກຸມພາ (ກົງກັບວັນທີ 2 ບຸນເຕັດ) ມີປະມານ 57.300 ເທື່ອຄົນ, ສະເພາະແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນປະມານ 1.123 ເທື່ອຄົນ, ບັນລຸລາຍຮັບເກືອບ 78 ຕື້ດົ່ງ (ເກືອບ 3,2 ລ້ານ USD). ສະເພາະໃນວັນທີ 10 ກຸມພາ (ກົງກັບວັນທີ 1 ບຸນເຕັດ), ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດມາຢ້ຽມຢາມກວ່າ 52.000 ເທື່ອຄົນ.

ຕາມຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ບ່າເຮີ້ຍ - ວູງເຕົາ ແລ້ວ, ເຖິງວ່າຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດຍັງບໍ່ທັນຫຼາຍເທື່ອ, ແຕ່ບັນດາເມືອງ, ເທດສະບານເມືອງ ແລະ ນະຄອນກໍ່ໄດ້ກະກຽມເຫດການຕ່າງໆ ແລະ ກຳລັງຕ້ອນຮັບຢ່າງລະອຽດລະອໍເພື່ອຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຢ້ຽມຢາມ, ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດໃນຊຸມມື້ຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດຢູ່ ປາກິດສະຖານ: ຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ່ມຂຶ້ນພາຍຫຼັງປະກາດໝາກຜົນທາງການ

ການເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດຢູ່ ປາກິດສະຖານ: ຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ່ມຂຶ້ນພາຍຫຼັງປະກາດໝາກຜົນທາງການ

ແລະກໍ່ໃນວັນທີ 11 ກຸມພາ, ຕຳຫຼວດ ປາກິດສະຖານ ກ່າວເຕືອນຈະປັບໄໝລົງໂທດບັນດາຜູ້ເຕົ້າໂຮມແບບຜິດກົດໝາຍພາຍຫຼັງ ພັກ Pakistan Tehreek – e – Insaf (PTI) ຂອງທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Imran Khan ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນການແຫ່ຂະບວນປະທ້ວງ ເພື່ອຄັດຄ້ານໝາກຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນອາທິດກ່ອນ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

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