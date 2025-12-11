ຂ່າວສານ
ມີຮ້ານວາງສະແດງກວ່າ 300 ຮ້ານໄດ້ເຕົ້າໂຮມທີ່ງານຕະຫຼາດນັດການຄ້າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ສາກົນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ
ງານຕະຫຼາດນັດການຄ້າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ສາກົນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ຄັ້ງທີ 17 ປີ 2025 ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ກວາງນິງ ແຕ່ວັນທີ 11 – 15 ທັນວາ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ.
ເຂດວາງສະແດງສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ ລວມມີບັນດາຜະລິດຕະພັນກະເສດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການສົ່ງອອກໄປຍັງຕະຫຼາດ ຈີນ ແລະ ບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງ ກວາງນິງ ຄື ອາຫານການກິນ, ຢາສະໝູນໄພ, ໝາກລິນຈີ່…
ໃນຂອບເຂດງານຕະຫຼາດນັດຍັງຈັດບັນດາລາຍການຮ້ອງເພງຕອບກັນຢູ່ເຂດແມ່ນ້ຳຊາຍແດນ, ງານພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳລະຫວ່າງຊາວໜຸ່ມ ມອງກາຍ (ຫວຽດນາມ) - ຕຸງສິງ (ຈີນ), ການແຂ່ງຂັນແລ່ນມິດຕະພາບສາກົນ - ມອງກາຍ 2025, ພິເສດແມ່ນເວທີປາໄສສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ຮ່ວມມືຂະແໜງອາຊີບປີ 2025.
ທ່ານ ຫງວຽນຕຽນຢຸງ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳການຄ້າແຂວງ ກວາງນິງ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ງານຕະຫຼາດນີ້ແມ່ນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດ 2 ປະເທດເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດ, ຮ່ວມມືຂະແໜງອາຊີບ, ຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນການຄ້າ, ເປີດກວ້າງການສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າ, ຊອກຫາຄູ່ຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຕະຫຼາດບໍລິໂພກຜະລິດຕະພັນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ເຫດການຍັງປະກອບສ່ວນໂຄສະນາຈຸດນັດພົບການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມຕໍ່ພັດທະນາການຄ້າ, ການບໍລິການ, ທ່ອງທ່ຽວເຂດຊາຍແດນ ຕາມທິດມີສະຖຽນລະພາບ, ຍືນຍົງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນລະຫວ່າງ 2 ທ້ອງຖິ່ນ ກວາງນິງ (ຫວຽດນາມ) ແລະ ເຂດປົກຄອງດ້ວຍຕົນເອງ ກວາງສີ (ຈີນ)”.