ຂ່າວສານ
ມີອັດຖິກນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດວ່າ 1.300 ອັດຖິໄດ້ຊອກຫາ, ທ້ອນໂຮມ
ພາຍຫຼັງກວ່າ 110 ວັນຜັນຂະຫຍາຍ “ບັ້ນ 500 ວັນ ແລະ ຄືນຍູ້ແຮງການຊອກຫາ, ທ້ອນໂຮມ ແລະ ຢັ້ງຢືນຊື່ອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ”, ຫວຽດນາມ ໄດ້ທ້ອນໂຮມອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດກວ່າ 1.300 ອັດທິ, ເກັບເອົາຕົວຢ່າງ ADN ຢູ່ຂຸມຝັງສົບນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດກວ່າ 35.000 ຂຸມ.
ຕາມບົດລາຍງານຂອງຫ້ອງການຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດ 515, ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຊອກຫາ, ທ້ອນໂຮມອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດໄດ້ກວ່າ 1.300 ອັດຖິ ແລະ 3 ເຂດຝັງສົບລວມຢູ່ ຕວຽນກວາງ. ເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດເປົ້າໝາຍຊອກຫາ, ທ້ອນໂຮມອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດປະມານ 7.000 ອັດຖິ, ບົນພື້ນຖານໝາກຜົນການສຳຫຼວດ, ຢັ້ງຢືນຂໍ້ມູນ, ສະຫຼຸບໃນບໍລິເວນ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມອບຄາດໝາຍຊອກຫາ, ທ້ອນໂຮມລະອຽດໃຫ້ແກ່ບັນດາກົມກອງ.
ພ້ອມກັບການຮັກສາການເຄື່ອນໄຫວຂອງ 19 ກອງຊອກຫາ, ທ້ອນໂຮມອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດສະເພາະກິດ (ຢູ່ລາວລວມມີ 8 ກອງ, ຢູ່ ກຳປູເຈຍ 11 ກອງ), ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໄດ້ຕົກລົງສ້າງຕັ້ງໃໝ່ 10 ກອງຊອກຫາ, ທ້ອນໂຮມຊົ່ວຄາວຢູ່ພາຍໃນປະເທດ. ຈຳນວນກອງຊອກຫາ, ທ້ອນໂຮມໃນປະຈຸບັນແມ່ນ 31 ກອງ ດ້ວຍຈຳນວນສະມາຊິກກວ່າ 1.500 ຄົນ.
ຕາມຕົວເລກຈາກກົມນະໂຍບາຍ - ສັງຄົມ, ກົມໃຫຍ່ການເມືອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ສະໜອງແລ້ວ, ໄລ່ຮອດວັນທີ 05 ກໍລະກົດ, ບັນດາກຳລັງໄດ້ຈັດການເກັບເອົາຕົວຢ່າງຢູ່ 35.000 ກວ່າຂຸມຝັງສົບນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ໃນນັ້ນ, ຂຸມທີ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນເພື່ອເກັບເອົາຕົວຢ່າງແມ່ນກວ່າ 25.000 ຂຸມ.