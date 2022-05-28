ຂ່າວສານ
ມີຫຼາຍວິສາຫະກິດຕ່າງປະເທດ ຢາກມາລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ເພື່ອໝູນໃຊ້ທ່າໄດ້ປຽບຂອງ EVFTA
ນີ້ແມ່ນບາງໝາກຜົນຈາກການສຳຫຼວດ “HSBC Navigator: ຈຸດສຸມອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້” ໂດຍທະນາຄານ HSBC ປະຕິບັດ ສຳລັບບໍລິສັດກ່ວາ 1500 ແຫ່ງ ມາຈາກ 6 ພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ (ລວມມີ: ຈີນ, ຝລັ່ງ, ເຢຍລະມັນ, ອິນເດຍ, ອັງກິດ ແລະ ອາເມລິກາ) ທີ່ພວມເຄື່ອນໄຫວຫຼື ມີແຜນການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໃນອະນາຄົດ. ການສຳຫຼວດນີ້ໄດ້ພິຈາລະນາຄຳເຫັນຂອງວິສາຫະກິດຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ອາຊີ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ພິເສດແມ່ນສຸມໃສ່ດ້ານການຄ້າ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
ປັດຈຸບັນມີ 39%ບໍລິສັດອິນເດຍ ເລືອກເອົາ ຫວຽດນາມ ຍ້ອນວ່າ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງພັດທະນາ ແລະ 49% ນິຍົມການໜູນຊ່ວຍຂອງລັດຖະບານ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມດ້ານນິຕິກຳ, 36% ບໍລິສັດ ອາເມລິກາໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຕະຫຼາດ ນີ້ດຶງດູດເຂົາເຈົ້າ ຍ້ອນວ່າມີຫຼາຍກາລະໂອກາດ ເພື່ອທົດລອງ ແລະ ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ/ວິທີການແກ້ໄຂໃໝ່.
ກ່ຽວກັບບັນຫາພັດທະນາແບບຍືນຍົງຢູ່ ຫວຽດນາມ ບັນດານັກລົງທຶນສາກົນທີ່ພວມເຄື່ອນໄຫວຢູ່ນີ້ກໍ່ໄດ້ຊັ່ງຊາຢ່າງລະອຽດທີ່ສຸດ. ມີ 45%ບໍລິສັດເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ຫວຽດນາມ ຖືວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວແບບຍືນຍົງແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດ ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າອາດຈະປະຕິບັດແມ່ນຍົກສູງປະສິດທິຜົນການນຳໃຊ້ພະລັງງານ, 42% ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການໜູນຊ່ວຍປະຊາຄົມທ້ອງຖິ່ນ.