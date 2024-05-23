ຂ່າວສານ
ມີຜູ້ໂດຍສານ 1 ຄົນເສຍຊີວິດໃນເຫດເຮືອບິນ ສິງກະໂປ ປະສົບກັບສະພາບອາກາດຮ້າຍແຮງ
ມີຜູ້ໂດຍສານ 1 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ປະມານ 30 ຄົນ ຮັບບາດເຈັບ ຂະນະທີ່ເຮືອບິນຂອງບໍລິສັດການບິນ Singapore Airlines ທີ່ເລີ່ມບິນຈາກ ລອນດອນ ໄປຍັງ ສິງກະໂປ ປະສົບກັບສະພາບອາກາດຮ້າຍແຮງ. ສະນັ້ນ ຈຳເປັນຕ້ອງລົງຈອດໂດຍດ່ວນຢູ່ ບາງກອກ (ໄທ) ໃນວັນທີ 21 ພຶດສະພາ.
ຂໍ້ມູນຂ່າວດັ່ງກ່າວໂດຍບໍລິສັດການບິນ Singapore Airlines ແລະ ຜູ້ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງ ໄທ ຢັ້ງຢືນ ໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເຮືອບິນ Boeing 777 – 300R ໝາກເລກ SQ321 ຂອງ ສິງກະໂປ Airlines, ລວມມີຜູ້ໂດຍສານ 211 ຄົນ ແລະ ສະມາຊິກໃນຈຸບິນ 18 ຄົນ, ເລີ່ມບິນຈາກນະຄອນຫຼວງ ລອນດອນ (ອັງກິດ) ມາຍັງ ສິງກະໂປ ໃນວັນທີ 21 ພຶດສະພາ ປະສົບກັບສະພາບອາກາດຢ່າງຮ້າຍແຮງ ໃນຂະນະບິນຮອດເຂດນ່ານຟ້າທາງທິດຕາຕົກຂອງ ໄທ. ເຮືອບິນລຳດັ່ງກ່າວ ຈຳເປັນຕ້ອງລົງຈອດໂດຍດ່ວນຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນ Suvarnabhumi ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ບາງກອກ (ໄທ).