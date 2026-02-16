ຂ່າວສານ
ມີບໍລິສັດການບິນ ອິດສະຣາແອັນ ອີກ 1 ບໍລິສັດ ປະກາດເປີດສາຍການບິນໂດຍກົງມາຍັງ ຮ່າໂນ້ຍ
ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ແຕ່ເດືອນ ຕຸລາ 2026, El Al Israel Airlines ຈະຂຸດຄົ້ນສາຍການບິນໂດຍກົງໄປນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ (ຫວຽດນາມ). ຄາດວ່າ, ຈະມີ 3 ຖ້ຽວໄປ-ກັບ/ອາທິດ.
ດ້ວຍແຜນການດັ່ງກ່າວ, El Al Israel Airlines ກາຍເປັນບໍລິສັດການບິນທີ 2 ຂອງ ອິດສະຣາແອັນ ປະກາດເປີດສາຍການບິນໄປ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2026. ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຕະຫຼາດການບິນ ຫວຽດນາມ ພວມດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຈາກບັນດາບໍລິສັດການບິນສາກົນ ໃນສະພາບທີ່ຄວາມຕ້ອງການໄປທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ແລກປ່ຽນການຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນ.