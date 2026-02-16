Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ມີບໍລິສັດການບິນ ອິດສະຣາແອັນ ອີກ 1 ບໍລິສັດ ປະກາດເປີດສາຍການບິນໂດຍກົງມາຍັງ ຮ່າໂນ້ຍ

ບໍລິສັດການບິນແຫ່ງຊາດ ອິດສະຣາແອັນ (El Al Israel Airlines) ຫາກໍ່ແຈ້ງແຜນການເປີດ 9 ຖ້ຽວການບິນໃໝ່ໃນແຜນການຂະຫຍາຍຖ້ຽວການບິນທີ່ຈະມາເຖິງ.
ເຮືອບິນຂອງບໍລິສັດ El Al Israel Airlines (ພາບປະກອບ: WAM/REUTERS)

ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ແຕ່ເດືອນ ຕຸລາ 2026, El Al Israel Airlines ຈະຂຸດຄົ້ນສາຍການບິນໂດຍກົງໄປນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ (ຫວຽດນາມ). ຄາດວ່າ, ຈະມີ 3 ຖ້ຽວໄປ-ກັບ/ອາທິດ.

ດ້ວຍແຜນການດັ່ງກ່າວ, El Al Israel Airlines ກາຍເປັນບໍລິສັດການບິນທີ 2 ຂອງ ອິດສະຣາແອັນ ປະກາດເປີດສາຍການບິນໄປ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2026. ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຕະຫຼາດການບິນ ຫວຽດນາມ ພວມດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຈາກບັນດາບໍລິສັດການບິນສາກົນ ໃນສະພາບທີ່ຄວາມຕ້ອງການໄປທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ແລກປ່ຽນການຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

