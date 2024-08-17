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ຂ່າວສານ

ມີການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳ, ກິລາຫຼາຍຢ່າງໄດ້ດຳເນີນຢູ່ວັນບຸນເອກະລາດ ແລະ ງານບຸນ ເຕີນຈ່າວ ປີ 2024

ປີນີ້ທາງເມືອງໄດ້ຈັດການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຢ່າງ, ຄື: ງານສະແດງຊຸດອາພອນປະຈຳເຜົ່າ, ແຂ່ງຂັນດຶງເຊືອກ, ແຂ່ງຂັນບານສົ່ງ, ແນະນຳບັນດາຜະລິດຕະພັນ OCOP
  ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານແຫ່ງຊາດພິເສດ ເຕີນຈ່າວ (ພາບ: TTXVN)  

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 79 ປີແຫ່ງວັນການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາບັນລຸຜົນສຳເລັດ (19 ສິງຫາ 1945 - 19 ສິງຫາ 2024) ແລະ ວັນຊາດ ຫວຽດນາມ (02 ກັນຍາ 1945 – 02 ກັນຍາ 2024), ຕອນຄ່ຳວັນທີ 15 ສິງຫາ, ຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານແຫ່ງຊາດພິເສດ ເຕີນຈ່າວ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນເມືອງ ເຊີນເຢືອງ, ແຂວງ ຕວຽນກວາງ ໄດ້ຈັດວັນບຸນເອກະລາດ ຕິດພັນກັບງານບຸນ ເຕີນຈ່າວ ປີ 2024.

ປີນີ້ທາງເມືອງໄດ້ຈັດການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຢ່າງ, ຄື: ງານສະແດງຊຸດອາພອນປະຈຳເຜົ່າ, ແຂ່ງຂັນດຶງເຊືອກ, ແຂ່ງຂັນບານສົ່ງ, ແນະນຳບັນດາຜະລິດຕະພັນ OCOP, ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີທ່າແຮງຂອງແຂວງ… ນີ້ກໍ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ເມືອງ ເຊີນເຢືອງ ແນະນຳ, ໂຄສະນາບັນດາຄຸນຄ່າຂອງເຂດປູຊະນີຍະສະຖານແຫ່ງຊາດພິເສດ ເຕີນຈ່າວ, ພາບພົດກ່ຽວກັບສູນ “ນະຄອນຫຼວງເຂດປົດປ່ອຍ”.

ວັນບຸນເອກະລາດ ຕິດພັນກັບງານບຸນ ເຕີນຈ່າວ ປີ 2024 ຈັດຂຶ້ນຮອດວັນທີ 16 ສິງຫາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຮູ້​ບຸນ​ຄຸນ​ຕໍ່​ຜູ້​ໃຫ້​ກຳ​ເນີດ 2024 ແຜ່​ຂະ​ຫຍາຍ​ສານ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ໝາຍ​ຂອງ​ວັນ​ບຸນ ສະ​ແດງ​ຄວາມກ​ະ​ຕັນ​ຍູ​ຕໍ່​ພໍ່​ແມ່ຜູ້​ໃຫ້​ກຳ​ເນີດ

“ການ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຮູ້​ບຸນ​ຄຸນ​ຕໍ່​ຜູ້​ໃຫ້​ກຳ​ເນີດ 2024” ແຜ່​ຂະ​ຫຍາຍ​ສານ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ໝາຍ​ຂອງ​ວັນ​ບຸນ ສະ​ແດງ​ຄວາມກ​ະ​ຕັນ​ຍູ​ຕໍ່​ພໍ່​ແມ່ຜູ້​ໃຫ້​ກຳ​ເນີດ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 15 ສິງຫາ, ຢູ່ຫໍວັດທະນະທຳແຮງງານມິດຕະພາບ ຫວຽດ - ໂຊ, ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ດຳເນີນລາຍການສະແດງສິລະປະ “ການສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດ2024”.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


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