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ຂ່າວສານ

ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ພັດ​ທະ​ນາ​ສູນ​ກັ່ນ​ຕອງ​ນ້ຳ​ມັນ ແລະ ພະ​ລັງ​ງານ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຢູ່​ຢຸງກວັດ

ຕາມບັນ​ດາ​ບົດ​ລາຍ​ງານ, ຄຳ​ເຫັນ​ປະ​ກອບຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ, ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ຫວຽດ​ນາມ ພວມ​ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ໄລ​ຍະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່​ດ້ວຍຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕ້ອງ​ການ​ກາ​ນ​ເຕີ​ບ​ໂຕ​ສູງ, ຍືນ​ຍົງ ແລະ ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ພະ​ລັງ​ງານ.
    
ມານະພະຍາຍາມພັດທະນາສູນກັ່ນຕອງນ້ຳມັນ ແລະ ພະລັງງານແຫ່ງຊາດຢູ່ຢຸງກວັດ (ພາບ: nhandan.vn)

ວັນ​ທີ 3 ເມ​ສາ, ຢູ່​ສຳ​ນັກ​ງານ​ລັດ​ຖະ​ບານ, ທ່ານ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ລັດ​ຖະ​ບານ ແລະ ຄະນະປະຈຳຄະ​ນະ​ພັກ​ລັດ​ຖະ​ບານ ກ່ຽວ​ກັບ​ເນື້ອ​ໃນ​ສຳ​ຄັນ​ຈຳ​ນວນ​ໜຶ່ງ, ໃນ​ນັ້ນ ​ມີ​ເນື້ອ​ໃນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ກົນ​ໄກ, ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ສູນ​ກັ່ນ​ຕອງ​ນ້ຳ​ມັນ ແລະ ພະ​ລັງ​ງານ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຢູ່​ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ຢຸງກວັດ (ແຂວງ ກວ໋າງ​ຫງາຍ).

ຕາມບັນດາບົດລາຍງານຄຳເຫັນປະກອບຢູ່ກອງປະຊຸມໃນສະພາບການຫວຽດນາມ ພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະພັດທະນາໃໝ່ດ້ວຍຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການກາເຕີໂຕສູງຍືນຍົງ ແລະ ຕິດພັນກັບການຫັນປ່ຽນພະລັງງານການສ້າງບັນສູນອຸດສາຫະກຳພະລັງງານຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ມີລັກສະນະເກັບສະສົມ ແລະ ມີກຳລັງແຮງແກ້ແຍ້ງສາກົນ ແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທີ່ຈຳເປັນ.

ຢູ່ກອງປະຊຸມທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງລະດົມການຫັນແຫຼ່ງກຳລັງເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບມອບໃຫ້​​ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮັບຜິດຊອບຂົງເຂດ ຊີ້ນຳການສ້າງເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ສຳເລັດໂດຍກົງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກເຖິງຈິດໃຈ ແມ່ນມີແຕ່ປຶກສາເຮັດບໍ່ຖືກສາຖອປະຕິບັດຢ່າງມີຂັ້ນຕອນ ແຕ່ຕ້ອງສຸມໃສ່ແຫຼ່ງກຳລັງເພື່ອປະຕິບັດໂດຍໄວ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ບັນ​ລຸ​ລະ​ດັບ 2 ຕົວ​ເລກ​ແມ່ນ​ບໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ບັນ​ລຸ​ລະ​ດັບ 2 ຕົວ​ເລກ​ແມ່ນ​ບໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ

ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 4 ເມ​ສາ ຢູ່​ສຳ​ນັກ​ງານ​ລັດ​ຖະ​ບານ, ທ່ານ​ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນຕີ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ເປັນ​ປະ​ທານກອງປະຊຸມ​ທາງ​ໄກຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກັບ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ. ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ຕີ​ລາ​ຄາ​ສະ​ພາບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສັງ​ຄົມ​ຂອງ​ໄຕ​ມາດ I/2026, ວາງ​ອອກ​ບັນ​ດາ​ໜ້າ​ທີ່, ມາດ​ຕະ​ການ​ຈຸດ​ສຸມ​ໃຫ້​ແກ່​ໄຕ​ມາດ​ທີ II ແລະ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ. ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່ກອ​ງ​ປະ​ຊຸມ, ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ​ ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ບັນ​ລຸ​ລະ​ດັບ​ສອງ​ຕົວ​ເລກ​ແມ່ນ​ບໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ, ຄວນ​ມີ​ມາດ​ຕະ​ການ​ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ບັນ​ດາ​ກຳ​ລັງ​ໜູນການ​ເຕີບ​ໂຕ, ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ​ການ​ບໍ​ລິ​ໂພກ, ການ​ສົ່ງ​ອອກ; ບັນ​ດາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຢູ່​ລະ​ດັບ​ສູງ, ທັງ​ຮັກ​ສາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກໃຫ້​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ, ຄວບ​ຄຸມ​ໄພ​ເງິນ​ເຟີ້, ຮັບ​ປະ​ກັນ​ບັນ​ດາຄວາມ​ດຸ່ນ​ດ່ຽງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ; ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໃນ​ສະ​ເພາະ​ໜ້າ ແລະ ຍາວ​ນານ… ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ແທນ​ໄດ້ຮັບ​ຟັງ​ບົດ​ລາຍ​ງາ​ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມ​ເດືອນ​ມີ​ນາ ແລະ ໄຕ​ມາດ​ທີ I ປີ 2026, ສ​ະ​ພາບ​ການ​ຈັດແບ່ງ
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