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ຂ່າວສານ

ມາເລເຊຍ ຮັບບົດບາດເປັນປະທານ ອາຊຽນ ປີ 2025 ຢ່າງເປັນທາງການ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ Anwar Ibrahim ຢືນຢັນ: ປະເທດນີ້ ຈະມານະພະຍາຍາມເພື່ອປະຕິບັດບົດບາດປະທານ ອາຊຽນ 2025 ໃຫ້ສຳເລັດຜົນ ດ້ວຍຫລາຍຫນ້າທີ່ໃນປີບານພັບຂອງວິວັດການສ້າງປະຊາຄົມ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ Anwar Ibrahim. (ພາບ:Bernama)

ວັນທີ 2 ມັງກອນ, ມາເລເຊຍ ຮັບບົດບາດປະທານ ອາຊຽນ 2025 ຢ່າງເປັນທາງການ. ປີນີ້ແມ່ນປີບານພັບໃນວິວັດການສ້າງ ອາຊຽນ ໃຫ້ກາຍເປັນປະຊາຄົມສະຫນິດຕິດພັນກວ່າ, ໝັ້ນແກ່ນເຂັ້ມແຂງກວ່າ ແລະ ຖືມະນຸດເປັນໃຈກາງ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ Anwar Ibrahim ຢືນຢັນ: ປະເທດນີ້ ຈະມານະພະຍາຍາມເພື່ອປະຕິບັດບົດບາດປະທານ ອາຊຽນ 2025 ໃຫ້ສຳເລັດຜົນ ດ້ວຍຫລາຍຫນ້າທີ່ໃນປີບານພັບຂອງວິວັດການສ້າງປະຊາຄົມ. ອາຊຽນ ຈະສະຫລອງໄລຍະ 10 ປີທຳອິດຂອງວິວັດການສ້າງປະຊາຄົມສະຫນິດຕິດພັນກ່ຽວກັບດ້ານການເມືອງ, ການຮ່ວມສຳພັນດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ແບ່ງປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບສັງຄົມ.ຕາມແຜນການ, ປະເທດ ເຈົ້າພາບ ອາຊຽນ 2025 ຈະເປັນປະທານ ກອງຊຸມວົງແຄບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ໃນວັນທີ 18-19 ມັງກອນຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນຳເອົາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດໃຫ້ຖືກກັບທີ່ຕັ້ງ

ນຳເອົາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດໃຫ້ຖືກກັບທີ່ຕັ້ງ

ມະຕິເລກທີ 37 ໂດຍກົມການເມືອງປະກາດໃຊ້ຫວ່າງແລ້ວນີ້ ໄດ້ຮັບຖືວ່າ ແມ່ນບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດິຈີຕອນແຫ່ງຊາດ. ມະຕິສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຄາດຫວັງບືນຕົວຂຶ້ນຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ. ມະຕິສຸມໃສ່ແກ້ໄຂບັນດາຈຸດອຸດຕັນເພື່ອປົດປ່ອຍກຳລັງປະດິດຄິດສ້າງ, ກຳລັງແຮງງານ ແລະ ແຫລ່ງກຳລັງລົງທຶນຂອງທົ່ວສັງຄົມໃຫ້ແກ່ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດິຈີຕອນ.
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