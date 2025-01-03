ຂ່າວສານ
ມາເລເຊຍ ຮັບບົດບາດເປັນປະທານ ອາຊຽນ ປີ 2025 ຢ່າງເປັນທາງການ
ວັນທີ 2 ມັງກອນ, ມາເລເຊຍ ຮັບບົດບາດປະທານ ອາຊຽນ 2025 ຢ່າງເປັນທາງການ. ປີນີ້ແມ່ນປີບານພັບໃນວິວັດການສ້າງ ອາຊຽນ ໃຫ້ກາຍເປັນປະຊາຄົມສະຫນິດຕິດພັນກວ່າ, ໝັ້ນແກ່ນເຂັ້ມແຂງກວ່າ ແລະ ຖືມະນຸດເປັນໃຈກາງ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ Anwar Ibrahim ຢືນຢັນ: ປະເທດນີ້ ຈະມານະພະຍາຍາມເພື່ອປະຕິບັດບົດບາດປະທານ ອາຊຽນ 2025 ໃຫ້ສຳເລັດຜົນ ດ້ວຍຫລາຍຫນ້າທີ່ໃນປີບານພັບຂອງວິວັດການສ້າງປະຊາຄົມ. ອາຊຽນ ຈະສະຫລອງໄລຍະ 10 ປີທຳອິດຂອງວິວັດການສ້າງປະຊາຄົມສະຫນິດຕິດພັນກ່ຽວກັບດ້ານການເມືອງ, ການຮ່ວມສຳພັນດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ແບ່ງປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບສັງຄົມ.ຕາມແຜນການ, ປະເທດ ເຈົ້າພາບ ອາຊຽນ 2025 ຈະເປັນປະທານ ກອງຊຸມວົງແຄບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ໃນວັນທີ 18-19 ມັງກອນຈະມາເຖິງ.