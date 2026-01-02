Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ມາເລເຊຍ ມານະພະຍາຍາມຊອກຫາເຮືອບິນ MH370 ຢູ່ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ ຄືນໃໝ່

ກະຊວງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ ມາເລເຊຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກ່ຳປັ່ນຊອກຫາ Armada 8605 ໄດ້ໄປຍັງເຂດຊອກຫາທີ່ໄດ້ກຳນົດພິກັດ ດ້ວຍ 2 ພາຫະນະບໍ່ມີຄົນຂັບ.
(ພາບປະກອບ: REUTERS)

ວັນທີ 31 ທັນວາ, ວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ ມາເລເຊຍ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ການຊອກຫາເຮືອບິນ MH370 ຂອງບໍລິສັດການບິນ Malaysia Airlines ໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນຢ່າງເປັນທາງການຢູ່ມະຫາສະໝຸດ ອິນເດຍ, ຟື້ນຟູບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມແກ້ໄຂໜຶ່ງໃນບັນດາເຫດການລີ້ລັບທີ່ສຸດຂອງຂະແໜງການບິນ ພາຍຫຼັງ 1 ທົດສະວັດທີ່ເຮືອບິນຫາຍສາບສູນພ້ອມກັບຜູ້ໂດຍສານ 239 ຄົນ.

ກະຊວງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ ມາເລເຊຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກ່ຳປັ່ນຊອກຫາ Armada 8605 ໄດ້ໄປຍັງເຂດຊອກຫາທີ່ໄດ້ກຳນົດພິກັດ ດ້ວຍ 2 ພາຫະນະບໍ່ມີຄົນຂັບ. ເຂດຊອກຫາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຜີຍເທື່ອ ແຕ່ຖະແຫຼງວ່າ ໄດ້ກະກຽມກ່ຳປັ່ນໃຫ້ແກ່ການຊອກຫາຢູ່ທ່າກ່ຳປັ່ນ Fremantle ທາງທິດຕາເວັນຕົກ ອົດສະຕາລີ.

ເຮືອບິນໝາຍເລກ MH370 ຂາດການຕິດຕໍ່ໃນວັນທີ 08 ມີນາ 2014 ພ້ອມກັບຜູ້ໂດຍສານ, ຈຸບິນ 239 ຄົນ, ເຊິ່ງຄາດວ່າ ຕົກຢູ່ທາງທິດໃຕ້ມະຫາສະໝຸດ ອິນເດຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

