ຂ່າວສານ
ມາເລເຊຍ ມານະພະຍາຍາມຊອກຫາເຮືອບິນ MH370 ຢູ່ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ ຄືນໃໝ່
ວັນທີ 31 ທັນວາ, ວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ ມາເລເຊຍ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ການຊອກຫາເຮືອບິນ MH370 ຂອງບໍລິສັດການບິນ Malaysia Airlines ໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນຢ່າງເປັນທາງການຢູ່ມະຫາສະໝຸດ ອິນເດຍ, ຟື້ນຟູບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມແກ້ໄຂໜຶ່ງໃນບັນດາເຫດການລີ້ລັບທີ່ສຸດຂອງຂະແໜງການບິນ ພາຍຫຼັງ 1 ທົດສະວັດທີ່ເຮືອບິນຫາຍສາບສູນພ້ອມກັບຜູ້ໂດຍສານ 239 ຄົນ.
ກະຊວງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ ມາເລເຊຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກ່ຳປັ່ນຊອກຫາ Armada 8605 ໄດ້ໄປຍັງເຂດຊອກຫາທີ່ໄດ້ກຳນົດພິກັດ ດ້ວຍ 2 ພາຫະນະບໍ່ມີຄົນຂັບ. ເຂດຊອກຫາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຜີຍເທື່ອ ແຕ່ຖະແຫຼງວ່າ ໄດ້ກະກຽມກ່ຳປັ່ນໃຫ້ແກ່ການຊອກຫາຢູ່ທ່າກ່ຳປັ່ນ Fremantle ທາງທິດຕາເວັນຕົກ ອົດສະຕາລີ.
ເຮືອບິນໝາຍເລກ MH370 ຂາດການຕິດຕໍ່ໃນວັນທີ 08 ມີນາ 2014 ພ້ອມກັບຜູ້ໂດຍສານ, ຈຸບິນ 239 ຄົນ, ເຊິ່ງຄາດວ່າ ຕົກຢູ່ທາງທິດໃຕ້ມະຫາສະໝຸດ ອິນເດຍ.