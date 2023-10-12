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ຂ່າວສານ

ມານະພະຍາຍາມເພື່ອສ້າງ ແລະ ພັດທະນາປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ, ນັກທຸລະກິດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສາມັກຄີ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຖັນແຖວນັກທຸລະກິດ, ວິສາຫະກິດຍົກສູງຄວາມສາມາດແກ່ງແຍ້ງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ມີລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ
(ທີ່ການພົບປະ)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານການພົບປະຂອງຄະນະປະຈຳລັດຖະບານກັບຜູ້ຕາງໜ້ານັກທຸລະກິດ ຫວຽດນາມ, ເນື່ອງໃນໂອກາດນັກທຸລະກິດ ຫວຽດນາມ (13 ຕຸລາ). ການພົບປະໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ທາງໄກກັບສໍານັກງານ ຄະນະກໍາມະປະຊາຊົນບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ.

 ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຖັນແຖວນັກທຸລະກິດ, ວິສາຫະກິດ ຍົກສູງ ຄວາມສາມາດແກ່ງແຍ້ງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ມີລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ; ເສີມຂະຫຍາຍລັກສະນະ ເປັນເຈົ້າການ, ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງເພື່ອພັດທະນາວິສາຫະກິດ ໂດຍຕົນເອງເປັນເຈົ້າຂອງ... ເພື່ອຍົກສູງທີ່ຕັ້ງຂອງວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ຕ້ອງຕັ້ງໜ້າປ່ຽນແປງໃໝ່ຮູບແບບການຜະລິດ ດຳເນີນທຸລະກິດ, ສ້າງໂຄງປະກອບວິສາຫະກິດຄືນໃໝ່ ຕິດພັນກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ; ຍູ້ແຮງການຄົ້ນຄ້ວາ, ເປີດກວ້າງຕະຫຼາດ, ຮັບປະກັນສິດຢ່າງຄົບຖ້ວນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານ...

    ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງ, ແບ່ງປັນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສະໜັບສະໜູນພັກ, ລັດ, ລັດຖະບານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນບັນດາການຊີ້ນຳບໍລິຫານ ເພື່ອພ້ອມກັນກຳແໜ້ນກາລະໂອກາດໃໝ່, ຍົກສູງຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນພາຍໃນ, ປະກອບສ່ວນສ້າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊອກຫາມາດຕະການແກ້ໄຂເພື່ອຍົກອັນດັບຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຕາຕະລາງ ດັດຊະນີນະວັດຕະກຳທົ່ວໂລກ

ຊອກຫາມາດຕະການແກ້ໄຂເພື່ອຍົກອັນດັບຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຕາຕະລາງ ດັດຊະນີນະວັດຕະກຳທົ່ວໂລກ

ຫວຽດນາມ ກໍ່ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາວ່າ ແມ່ນ 1 ໃນຈຳນວນ 7 ປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບປານກາງທີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າທີ່ສຸດກ່ຽວກັບນະວັດຕະກຳໃນທົດສະວັດຜ່ານມາ.
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