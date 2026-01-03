ຂ່າວສານ
ມານະພະຍາຍາມປະຕິບັດສຳເລັດ “ບັ້ນເຄື່ອນໄຫວ ກວາງຈູງ” ກ່ອນວັນທີ 15 ມັງກອນ 2026
ວັນທີ 01 ມັງກອນ, ທ່ານ ຟ້າມມິນຈິງ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຊັນປະກາດໃຊ້ໂທລະເລກ ສະບັບເລກທີ 01 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ມານະພະຍາຍາມປະຕິບັດສຳເລັດ “ບັ້ນເຄື່ອນໄຫວ ກວາງຈູງ”.
ໃນໂທລະເລກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເລຂາຄະນະພັກແຂວງ, ນະຄອນ ແລະ ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ, ລວມມີ: ກວາງຈິ້, ດ່ານັ້ງ, ກວາງງ້າຍ, ຢາລາຍ, ດັກລັກ, ແຄັງຮ່ວາ ແລະ ເລິມດົ່ງ ລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງ, ກຳລັງທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຕັດສິນໃຈປະຕິບັດສຳເລັດການກໍ່ສ້າງເຮືອນຢູ່ທີ່ຖືກ ຫັກພັງ, ນ້ຳພັດໄປໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນກ່ອນວັນທີ 15 ມັງກອນ 2026, ເດັດດ່ຽວບໍ່ປະໃຫ້ຄວາມຄືບໜ້າການປະຕິບັດ “ບັ້ນເຄື່ອນໄຫວ” ຊັກຊ້າ ບໍ່ວ່າເຫດຜົນໃດ.
ເລື່ອງປະຕິບັດສຳເລັດ “ບັ້ນເຄື່ອນໄຫວ” ທັງໝົດໃຫ້ຖືກຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ວາງອອກ ແມ່ນເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄວາມອຸ່ນອ່ຽນໃຈດຳລົງຊີວິດ ກ່ອນໄຂກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກ, ຟື້ນຟູບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ, ຮັບປະກັນການຫາເງິນລ້ຽງຊີບ, ລາຍຮັບກ່ອນວັນບຸນເຕັດປີ ມະເມຍ 2026.