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ຂ່າວສານ

ມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ ແມ່ນກຳລັງໜູນອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ແກ່ໄຊຊະນະອັນສະຫງ່າລາສີຂອງຊາດ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ວຽກງານແນວໂຮມຈະສືບຕໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງແຮງ; ເຕົ້າໂຮມກຳລັງແຮງຂອງພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຮ່ວມຊາດ 100 ລ້ານຄົນໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ວຽກງານແນວໂຮມຈະສືບຕໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງແຮງ; ເຕົ້າໂຮມກຳລັງແຮງຂອງພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຮ່ວມຊາດ 100 ລ້ານຄົນໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

  ທ່ານປະທານ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ກັບຜູ້ແທນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27/11, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດຫວຽດນາມ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ຜູ້ແທນ 299 ທ່ານ ເຊິ່ງເປັນປະທານຄະນະກຳມະການແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຂັ້ນຕາແສງ ແລະ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະວຽກງານແນວໂຮມທີ່ດີເດັ່ນທົ່ວປະເທດໄລຍະ 2017-2022. ນີ້ແມ່ນບັນດາແກ່ນສານທີ່ສຳຄັນປະກອບສ່ວນກໍ່ສ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງຂອງກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດໃນພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ນ້ຳໃຈສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດແມ່ນເສັ້ນແດງໃນແນວຄິດຂອງປະທານໂຮ່ຈິມິນ, ແມ່ນກຳລັງໜູນອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ແກ່ບັນດາໄຊຊະນະອັນສະຫງ່າລາສີຂອງປະເທດຊາດ. ພະນັກງານແນວໂຮມຂັ້ນຮາກຖານ ເປັນ ແກ່ນສານທີ່ສຳຄັນໃນການສ້າງກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທັງຊາດນັ້ນ.

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ວຽກງານແນວໂຮມຈະສືບຕໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງແຮງ; ເຕົ້າໂຮມກຳລັງແຮງຂອງພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຮ່ວມຊາດ 100 ລ້ານຄົນໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈປະຕິບັດຈຸດໝາຍສ້າງສາປະເທດຫວຽດນາມ ທີ່ປະຊາຊົນຮັ່ງມີ, ປະເທດຊາດເຂັ້ມແຂງ, ປະຊາທິປະໄຕ, ຍຸຕິທຳ ແລະສີວິໄລ” ຢ່າງມີໄຊ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

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ໄຂງານບຸນດອກບັກວິດ “ພະລັງຊີວິດເຂດພູພຽງຫີນ”

ຕອນຄຳວັນທີ 26 ພະຈິກ ຢູ່ເມືອງ ດົ່ງວັນ ແຂວງ ຮ່າຢາງ ງານບຸນດອກບັກວິດຄັ້ງທີ 8 ປີ 2022 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ເຊິ່ງມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງແຂກທ່ອງທ່ຽວຈາກທຸກສາລະທິດ.
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