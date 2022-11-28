ຂ່າວສານ
ມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ ແມ່ນກຳລັງໜູນອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ແກ່ໄຊຊະນະອັນສະຫງ່າລາສີຂອງຊາດ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ວຽກງານແນວໂຮມຈະສືບຕໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງແຮງ; ເຕົ້າໂຮມກຳລັງແຮງຂອງພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຮ່ວມຊາດ 100 ລ້ານຄົນໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27/11, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດຫວຽດນາມ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ຜູ້ແທນ 299 ທ່ານ ເຊິ່ງເປັນປະທານຄະນະກຳມະການແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຂັ້ນຕາແສງ ແລະ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະວຽກງານແນວໂຮມທີ່ດີເດັ່ນທົ່ວປະເທດໄລຍະ 2017-2022. ນີ້ແມ່ນບັນດາແກ່ນສານທີ່ສຳຄັນປະກອບສ່ວນກໍ່ສ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງຂອງກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດໃນພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ນ້ຳໃຈສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດແມ່ນເສັ້ນແດງໃນແນວຄິດຂອງປະທານໂຮ່ຈິມິນ, ແມ່ນກຳລັງໜູນອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ແກ່ບັນດາໄຊຊະນະອັນສະຫງ່າລາສີຂອງປະເທດຊາດ. ພະນັກງານແນວໂຮມຂັ້ນຮາກຖານ ເປັນ ແກ່ນສານທີ່ສຳຄັນໃນການສ້າງກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທັງຊາດນັ້ນ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ວຽກງານແນວໂຮມຈະສືບຕໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງແຮງ; ເຕົ້າໂຮມກຳລັງແຮງຂອງພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຮ່ວມຊາດ 100 ລ້ານຄົນໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈປະຕິບັດຈຸດໝາຍສ້າງສາປະເທດຫວຽດນາມ ທີ່ປະຊາຊົນຮັ່ງມີ, ປະເທດຊາດເຂັ້ມແຂງ, ປະຊາທິປະໄຕ, ຍຸຕິທຳ ແລະສີວິໄລ” ຢ່າງມີໄຊ.