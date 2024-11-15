ຂ່າວສານ
ມະນັດສະການພະທາດຫຼວງ, ແມ່ນງານບຸນພຸດທະສາສະໜາໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປີຂອງ ລາວ
ໃນອາທິດຜ່ານມາ, ພະແນກກະຈາຍສຽງບັນດາລາຍການພາກພາສາຕ່າງປະເທດ, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຈົດໝາຍ, ອີເມວ 353 ສະບັບ ແລະ ໂທລະສັບຫຼາຍສາຍ ຈາກທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ມາຈາກ 35 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ. ໃນນັ້ນ, ລາຍການພາກພາສາລາວ ໄດ້ຮັບຈົດໝາຍ, ອີເມວ 22 ສະບັບຈາກທ່ານຜູ້ຟັງລາວ.
ເພື່ອນ ຄຳຫຼ້າ ທອງສຸກ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມມາຫາລາຍການໂດຍແບ່ງປັນວ່າ: “ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດວຽກງານພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ຖືປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ເຊິ່ງໄດ້ສະແດງອອກໃນການປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ 10 ປີ (ໄລຍະ 2021 – 2030) ແລະ ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ 5 ປີ (ໄລຍະ 2021 – 2025). ຂໍອວຍພອນໃຫ້ບັນດາເພື່ອນປະສົບຜົນສຳເລັດ. ນອກນັ້ນ, ເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືມະນຸດເປັນໃຈກາງຂອງທຸກນະໂຍບາຍພັດທະນາ, ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ ຜ່ານຜ່າທຸກສິ່ງກີດຂວາງ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ວຍຄວາມສາມັກຄີ, ວັດທະນະທຳເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງ.”
ເພື່ອນ ວັນວິໄລ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມມາຫາລາຍການໂດຍແບ່ງປັນວ່າ: “ມະນັດສະການພະທາດຫຼວງ, ແມ່ນງານບຸນພຸດທະສາສະໜາໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປີຂອງ ລາວ ເຊິ່ງພວມດຳເນີນນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນປະຈຳປີ. ຕາມການເຊື່ອຖືຂອງຊາວ ລາວ ແລ້ວ, ພະທາດຫຼວງ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນທາດໃຫຍ່ສຸດ ແລະ ສວຍງາມທີ່ສຸດ, ຫາກຍັງແມ່ນແຫ່ງເຕົ້າໂຮມນ້ຳໃຈຄວາມສາມັກຄີຂອງປະຊາຊົນລາວ ບັນດາເຜົ່າອີກດ້ວຍ, ນອກນັ້ນ, ຢູ່ທີ່ນີ້ຍັງຈັດງານຕະຫຼາດນັດການຄ້າ ເພື່ອດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວມາເຂົ້າຮ່ວມເຫດການ. ງານບຸນໃນປີນີ້ໄດ້ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 11 – 15 ພະຈິກ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍອວຍພອນໃຫ້ບັນນາທິການຂອງລາຍການພາກພາສາລາວ ຈົ່ງປະສົບແຕ່ສິ່ງດີໆ, ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ສືບຕໍ່ເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານວັດທະນະທຳລະຫວ່າງ 2 ປະເທດພວກເຮົາ.
ເພື່ອນ ຄຳປະສົງ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໄດ້ໂທລະສັບມາຫາລາຍການດ້ວຍເນື້ອໃນທີ່ວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຟັງລາຍການເພງຂອງ VOV ພາກພາສາ ລາວ ເປັນປະຈຳ. ມີຫຼາຍບົດເພງກ່ຽວກັບການປະຕິວັດ, ບັນດາສຽງຂັບຮ້ອງແຫ່ງເທບນິຍາຍເຊິ່ງກ່ອນນີ້ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍໄດ້ຮັບຟັງ. ມີບາງຄັ້ງຄາວລາຍການເພງໄດ້ສະເໜີບັນດາບົດຂັບກວານເຫາະ, ບົດເພງຂັບລຳພື້ນເມືອງ ຫຼື ບົດຂັບກ່ອນຂອງ ຫວຽດນາມ. ຜ່ານນັ້ນ, ກໍ່ເຫັນໄດ້ວ່າ ເລື່ອງອະນຸລັກຮັກສາວັດທະນະທຳເພງພື້ນເມືອງຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດເປັນຢ່າງດີ”.
ເພື່ອນ ບຸນທະວີ ອິນທະວົງ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໄດ້ສົ່ງອີເມວມາຫາລາຍການດ້ວຍເນື້ອໃນທີ່ວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮູ້ວ່າ, ວັນທີ 20 ພະຈິກ ຈະມາເຖິງນີ້ແມ່ນວັນຄູ ແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ. ນີ້ແມ່ນວັນບຸນເພື່ອຕອບບຸນແທນຄຸນບັນດາຄູອາຈານ, ບັນດາແບບຢ່າງໃນການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການສຶກສາທີ່ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການສຶກສາ ຫວຽດນາມ. ຜ່ານນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ຂໍສົ່ງຄຳອວຍພອນໃຫ້ບັນດາຄູອາຈານ ຫວຽດນາມ ຈົ່ງມີສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຜ່ານລາຍການ, ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຊອກຮູ້ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງວັນຄູ ຫວຽດນາມ 20 ພະຈິກ ນີ້.
ເພື່ອນ ບຸນທະວີ ອິນທະວົງ ທີ່ຮັກແພງ, ເດືອນ ກໍລະກົດ 1946 ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຂອງບັນດາຜູ້ສຶກສາທີ່ກ້າວໜ້າໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ ປາຣີ (ຝລັ່ງ). ປີ 1957, ອົງການກຳມະບານສຶກສາ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມອົງການການສຶກສາສາກົນດັ່ງກ່າວ ແລະ ອົງການກຳມະບານສຶກສາ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕົກລົງຖືເອົາວັນທີ 20 ພະຈິກ 1958 ແມ່ນວັນ “ສາກົນກົດບັດບັນດາຄູອາຈານ” ແລະ ວັນນີ້ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທຳອິດຢູ່ທາງພາກເໜືອ ແລະ ບັນດາເຂດປົດປ່ອຍທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ໃນຊຸມປີຕໍ່ມາ. ວັນທີ 28 ກັນຍາ 1982, ສະພາລັດຖະມົນຕີ (ປະຈຸບັນແມ່ນລັດຖະບານ) ໄດ້ປະກາດໃຊ້ຂໍ້ຕົກລົງ ຖືເອົາວັນທີ 20 ພະຈິກ ຂອງແຕ່ລະປີແມ່ນວັນທີ່ມີຊື່ວ່າ “ວັນຄູແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ”. ວັນທີ 20 ພະຈິກ, ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນວັນສະເຫຼີມສະຫຼອງເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນວັນສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ຄຸນງາມຄວາມດີອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງບັນດາຜູ້ທີ່ໄດ້ອຸທິດສ່ວນທັງຊີວິດຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ພາລະກິດການສຶກສາ, ແລະ ກໍ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອປຸກລຸກມູນເຊື້ອເຄົາລົບນັບຖືຄູອາຈານ, ເຊິ່ງແມ່ນຄຸນຄ່າດ້ານວັດທະນະທຳທີ່ລ້ຳຄ່າໃນວັດທະນະທຳຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ. ວັນຄູນີ້ກໍ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາສົ່ງຄຳອວຍພອນອັນດີງາມເຖິງບັນດາຄູອາຈານ, ເຖິງວ່າຈະຢູ່ໃກ້ ຫຼື ຢູ່ໄກ.
ເພື່ອນ ສຸພະຈັນ, ນັກສຶກສາປີທີ 1 ມະຫາວິທະຍາໄລກໍ່ສ້າງ, ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ໂທລະສັບມາຫາລາຍການແບ່ງປັນວ່າ: “ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງນີ້, ກຸ່ມນັກສຶກສາ ລາວ ທີ່ພວມຮໍ່າຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນສະຖານທີ່ຕ່າງໆໃນບໍລິເວນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ຈະຈັດການໄປຢ້ຽມຢາມ, ຖ່າຍຮູບຢູ່ບັນດາເຂດມີຊື່ສຽງຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ, ແລະຄາດວ່າ ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະໄປຖ່າຍຮູບຢູ່ແຄມແມ່ນ້ຳແດງຕື່ມອີກ. ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຮູ້ວ່າ, ມີສະຖານທີ່ໃດຢູ່ລຽບຕາມແມ່ນ້ຳແດງຖ່າຍຮູບງາມບໍ່”.
ເພື່ອນ ສຸພະຈັນ ທີ່ຮັກແພງ, ສວນດອກໄມ້ແຄມແມ່ນ້ຳແດງຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ. ມາແຫ່ງນີ້, ເພື່ອນຈະເຫັນໄດ້ບັນຍາກາດອັນສະຫງົບງຽບ ດ້ວຍດອກໄມ້ຫຼາກຫຼາຍສີສັນທີ່ໄດ້ປູກລຽບຕາມແຄມແມ່ນ້ຳ. ແຫ່ງນີ້ແມ່ນເຂດທີ່ພວກເພື່ອນຄວນໄປຖ້າຫາກຢາກຢ້ຽມຊົມ ແລະ ຖ່າຍຮູບ. ເຂດນີ້ໄດ້ຈັດແບ່ງເປັນຫຼາຍເຂດນ້ອຍໆເພື່ອຮັບໃຊ້ແຂກມາຢ້ຽມຊົມ ແລະ ຖ່າຍຮູບ ດ້ວຍບັນດາຂົວນ້ອຍທີ່ຢູ່ໃຕ້ທົ່ງດອກໄມ້, ຊິງຊ້າຢູ່ໃຕ້ກົກຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່... ພວກເພື່ອນສາມາດໄປສວນດອກໄມ້ແຄມແມ່ນ້ຳແດງໃນຈຸດເວລາໃດກໍ່ໄດ້. ແຕ່ຈຸດເວລາຖ່າຍຮູບງາມທີ່ສຸດແມ່ນໃນເດືອນ ຕຸລາ ຫາ ພະຈິກ. ສະຖານທີ່ຂອງສວນດອກໄມ້ແມ່ນ້ຳແດງແມ່ນຢູ່ ຮ່ອມ 246 ເອົາເກີ, ບ້ານ ເຍິດເຕີນ, ເມືອງ ໄຕໂຮ່, ຮ່າໂນ້ຍ.