ຂ່າວສານ
ມະຕິເລກທີ 15 ຂອງກົມການເມືອງກ່ຽວກັບທິດທາງ, ໜ້າທີ່ພັດທະນານະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ຮອດປີ 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2045
ມະຕິກໍ່ຍົກອອກເປົ້າໝາຍ ແລະ ວິໄສທັດ, ບັນດາໜ້າທີ່ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂຕົ້ນຕໍເພື່ອສ້າງນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ແຫ່ງ “ອະລິຍະທຳ - ສີວິໄລ - ທັນສະໄໝ”.
(ມະຕິກໍ່ຍົກອອກເປົ້າໝາຍ ແລະ ວິໄສທັດ, ບັນດາໜ້າທີ່ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂຕົ້ນຕໍເພື່ອສ້າງນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ)
ວັນທີ 05 ພຶດສະພາ, ໂດຍຕາງໜ້າກົມການເມືອງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ເຊັນປະກາດໃຊ້ມະຕິເລກທີ 15 ຂອງກົມການເມືອງ ກ່ຽວກັບທິດທາງ, ໜ້າທີ່ພັດທະນານະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ຮອດປີ 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2045.
ມະຕິຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ກົມການເມືອງເປັນເອກະພາບສູງຕໍ່ສະຕິຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບທີ່ຕັ້ງ ບົດບາດສຳຄັນພິເສດ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງ, ໜ້າທີ່ພັດທະນານະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ຮອດປີ 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2045; ສ້າງບາດກ້າວຫັນປ່ຽນມີລັກສະນະບຸກທະລຸໃນການລະດົມກຳລັງແຮງສັງລວມ, ຂຸດຄົ້ນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງຂອງນະຄອນຫຼວງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ສົມທົບກັບແຫຼ່ງກຳລັງຂອງທົ່ວປະເທດ ແລະ ແຫຼ່ງກຳລັງສາກົນ, ສ້າງ ແລະ ພັດທະນານະຄອນຫຼວງ ໃຫ້ສົມເປັນໃຈກາງດ້ານການເມືອງ - ບໍລິຫານແຫ່ງຊາດ, ຫົວໃຈຂອງທົ່ວປະເທດ.
ມະຕິກໍ່ຍົກອອກເປົ້າໝາຍ ແລະ ວິໄສທັດ, ບັນດາໜ້າທີ່ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂຕົ້ນຕໍເພື່ອສ້າງນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ແຫ່ງ “ອະລິຍະທຳ - ສີວິໄລ - ທັນສະໄໝ”.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)