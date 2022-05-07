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ຂ່າວສານ

ມະຕິເລກທີ 15 ຂອງກົມການເມືອງກ່ຽວກັບທິດທາງ, ໜ້າທີ່ພັດທະນານະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ຮອດປີ 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2045

ມະຕິກໍ່ຍົກອອກເປົ້າໝາຍ ແລະ ວິໄສທັດ, ບັນດາໜ້າທີ່ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂຕົ້ນຕໍເພື່ອສ້າງນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ແຫ່ງ “ອະລິຍະທຳ - ສີວິໄລ - ທັນສະໄໝ”.

ມະຕິກໍ່ຍົກອອກເປົ້າໝາຍ ແລະ ວິໄສທັດ, ບັນດາໜ້າທີ່ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂຕົ້ນຕໍເພື່ອສ້າງນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ແຫ່ງ “ອະລິຍະທຳ - ສີວິໄລ - ທັນສະໄໝ”.

 

(ມະຕິກໍ່ຍົກອອກເປົ້າໝາຍ ແລະ ວິໄສທັດ, ບັນດາໜ້າທີ່ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂຕົ້ນຕໍເພື່ອສ້າງນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ)

ວັນທີ 05 ພຶດສະພາ, ໂດຍຕາງໜ້າກົມການເມືອງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ເຊັນປະກາດໃຊ້ມະຕິເລກທີ 15 ຂອງກົມການເມືອງ ກ່ຽວກັບທິດທາງ, ໜ້າທີ່ພັດທະນານະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ຮອດປີ 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2045.

        ມະຕິຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ກົມການເມືອງເປັນເອກະພາບສູງຕໍ່ສະຕິຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບທີ່ຕັ້ງ ບົດບາດສຳຄັນພິເສດ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງ, ໜ້າທີ່ພັດທະນານະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ຮອດປີ 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2045; ສ້າງບາດກ້າວຫັນປ່ຽນມີລັກສະນະບຸກທະລຸໃນການລະດົມກຳລັງແຮງສັງລວມ, ຂຸດຄົ້ນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງຂອງນະຄອນຫຼວງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ສົມທົບກັບແຫຼ່ງກຳລັງຂອງທົ່ວປະເທດ ແລະ ແຫຼ່ງກຳລັງສາກົນ, ສ້າງ ແລະ ພັດທະນານະຄອນຫຼວງ ໃຫ້ສົມເປັນໃຈກາງດ້ານການເມືອງ - ບໍລິຫານແຫ່ງຊາດ, ຫົວໃຈຂອງທົ່ວປະເທດ.

        ມະຕິກໍ່ຍົກອອກເປົ້າໝາຍ ແລະ ວິໄສທັດ, ບັນດາໜ້າທີ່ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂຕົ້ນຕໍເພື່ອສ້າງນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ແຫ່ງ “ອະລິຍະທຳ - ສີວິໄລ - ທັນສະໄໝ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ UNICEF ໃນການເບິ່ງແຍງດູແລ, ປົກປ້ອງເດັກ

ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ UNICEF ໃນການເບິ່ງແຍງດູແລ, ປົກປ້ອງເດັກ

ທຸກເນື້ອໃນເຊິ່ງ UNICEF ແລະ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ເປັນເອກະພາບແລ້ວ ຈະສືບຕໍ່ໄດ້ປະຕິບັດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
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