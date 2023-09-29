ຂ່າວສານ
ມອບຫຼຽນກາລະນຶກ ເພື່ອສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບໃຫ້ແກ່ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາວ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 28 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ຟານແອັງເຊີນ, ປະທານສະຫະພັນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມອບຫຼຽນກາລະນຶກ “ເພື່ອສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບລະຫວ່າງບັນດາຊາດ” ໃຫ້ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາວ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ແສງເພັດ ຮຸ່ງບຸນຍວງ ເພື່ອແນໃສ່ເຊີດຊູບັນດາການປະກອບສ່ວນຂອງ ທ່ານໃນການປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນສາມັກຄີແບບພິເສດ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ.
ຕາມທ່ານ ຟານແອັງເຊີນແລ້ວ, ບັນດາບາດກ້າວພັດທະນາສຳຄັນໃນການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ກໍ່ຄືການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນໃນ 4 ປີ ຜ່ານມາລ້ວນແຕ່ມີການປະກອບສ່ວນຂອງທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແສງເພັດ ຮຸ່ງບຸນຍວງ ແລະ ການສົມທົບກັນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຂອງ ສະຖານທູດ ລາວ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ. ທ່ານປະທານສະຫະພັນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມິດຕະພາບ ຟານແອັງເຊີນເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ເຖິງວ່າດຳລົງຕຳແໜ່ງໃດ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແສງເພັດ ຮຸ່ງບຸນຍວງ ກໍ່ຈະຍັງຄົງສືບຕໍ່ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ ລາວ - ຫວຽດນາມ, ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ.