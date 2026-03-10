ຂ່າວສານ ມອບລາງວັນປຶ້ມລະດັບຊາດຄັ້ງທີ 8 10/03/2026 ລາງວັນປຶ້ມລະດັບຊາດນັບມື້ນັບຢັ້ງຢືນໄດ້ອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ຄຸນນະພາບ ເພື່ອການພັດທະນາວັດທະນະທຳ, ປະເທດຊາດ ແລະ ຊາວຫວຽດນາມ. ພິທີມອບລາງວັນປຶ້ມລະດັບຊາດຄັ້ງທີ 8 (ພາບ: VGP) ຕອນຄ່ຳວັນທີ 8 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍໄດ້ດຳເນີນພິທີມອບລາງວັນປຶ້ມລະດັບຊາດຄັ້ງທີ 8. ລາງວັນປຶ້ມລະດັບຊາດໂດຍກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວປະສານສົມທົບກັບຄະນະໂຄສະນາ ແລະ ຂົນຂວາຍປະຊາຊົນສູນກາງ, ສະມາຄົມພິມຈຳໜ່າຍ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຖານນີໂທລະພາບ ຫວຽດນາມ ຈັດຂຶ້ນ. ລາງວັນປຶ້ມລະດັບຊາດຄັ້ງທີ 8 ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 46/52 ສຳນັກພິດຈຳໜ່າຍໃນທົ່ວປະເທດດວ້ຍຊື່ປຶ້ມ 397 ຫົວ ແລະ ຊຸດປຶ້ມ 512 ເຫຼັ້ມ. ຈຳນວນຜົນງານເຂົ້າຮ່ວມສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນເມື່ອທຽບໃສ່ກັບປີ 2025 ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສົນໃຈ ແລະ ການຕອບສະໜອງຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍພິມຈຳໜ່າຍ. ສະພາມອບລາງວັນປຶ້ມລະດັບຊາດ ໄດ້ມອບລາງວັນ ໃຫ້ແກ່ 50 ປຶ້ມ, ລວມມີ: ລາງວັນ A 2 ລາງວັນ, ລາງວັນ B 17 ລາງວັນ, ລາງວັນ C 23 ລາງວັນ, ລາງວັນຊົມເຊີຍ 5 ລາງວັນ, ລາງວັນປຶ້ມໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມທີ່ສຸດຈາກຜູ້ອ່ານ 5 ລາງວັນ. ລາງວັນປຶ້ມລະດັບຊາດນັບມື້ນັບຢັ້ງຢືນໄດ້ອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ຄຸນນະພາບ ເພື່ອການພັດທະນາວັດທະນະທຳ, ປະເທດຊາດ ແລະ ຊາວຫວຽດນາມ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)