ຂ່າວສານ

ມອບ​ລາງວັນ​ປຶ້ມ​​ລະ​ດັບ​ຊາດ​ຄັ້ງ​ທີ 8

ລາງວັນປຶ້ມລະດັບຊາດນັບມື້ນັບຢັ້ງຢືນໄດ້ອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ຄຸນນະພາບ ເພື່ອການພັດທະນາວັດທະນະທຳ, ປະເທດຊາດ ແລະ ຊາວຫວຽດນາມ.
  ພິທີມອບລາງວັນປຶ້ມລະດັບຊາດຄັ້ງທີ 8 (ພາບ: VGP)  
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 8 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍໄດ້ດຳເນີນພິທີມອບລາງວັນປຶ້ມລະດັບຊາດຄັ້ງທີ 8. ລາງວັນປຶ້ມລະດັບຊາດໂດຍກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວປະສານສົມທົບກັບຄະນະໂຄສະນາ ແລະ ຂົນຂວາຍປະຊາຊົນສູນກາງ, ສະມາຄົມພິມຈຳໜ່າຍ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຖານນີໂທລະພາບ ຫວຽດນາມ ຈັດຂຶ້ນ. ລາງວັນປຶ້ມລະດັບຊາດຄັ້ງທີ 8 ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 46/52 ສຳນັກພິດຈຳໜ່າຍໃນທົ່ວປະເທດດວ້ຍຊື່ປຶ້ມ 397 ຫົວ ແລະ ຊຸດປຶ້ມ 512 ເຫຼັ້ມ. ຈຳນວນຜົນງານເຂົ້າຮ່ວມສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນເມື່ອທຽບໃສ່ກັບປີ 2025 ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສົນໃຈ ແລະ ການຕອບສະໜອງຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍພິມຈຳໜ່າຍ. ສະພາມອບລາງວັນປຶ້ມລະດັບຊາດ ໄດ້ມອບລາງວັນ ໃຫ້ແກ່ 50 ປຶ້ມ, ລວມມີ: ລາງວັນ A 2 ລາງວັນ,  ລາງວັນ B 17 ລາງວັນ, ລາງວັນ C 23 ລາງວັນ, ລາງວັນຊົມເຊີຍ 5 ລາງວັນ, ລາງວັນປຶ້ມໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມທີ່ສຸດຈາກຜູ້ອ່ານ 5 ລາງວັນ. ລາງວັນປຶ້ມລະດັບຊາດນັບມື້ນັບຢັ້ງຢືນໄດ້ອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ຄຸນນະພາບ ເພື່ອການພັດທະນາວັດທະນະທຳ, ປະເທດຊາດ ແລະ ຊາວຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

