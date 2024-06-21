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ຂ່າວສານ

ມອບ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ໄປ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ສ​ປ​ຊ ສຳ​ລັບນາຍ​ຕຳຫຼວດປະ​ຊາ​ຊົນ 3 ຄົນ

ທ່ານພົນໂທ ເລືອງຕາມກວາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳການຜັນຂະຫຍາຍແຜນຮ່າງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ, ຢັ້ງຢືນວ່າ ນີ້ແມ່ນໜ້າທີ່ສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດເວົ້າລວມ ແລະ ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ເວົ້າສະເພາະ.
ພິທີມອບຂໍ້ຕົກລົງ

ວັນທີ 19 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີມອບຂໍ້ຕົກລົງຂອງປະທານປະເທດວ່າດ້ວຍການຈັດສົ່ງນາຍຕຳຫຼວດໄປເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ສຳລັບນາຍຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ 3 ຄົນ, ສັງກັດໜ່ວຍປະຕິບັດງານເລກທີ 4, ໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ຮັກສາສັນຕິພາບຢູ່ຄະນະຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ຢູ່ ຊູດັງໃຕ້ (UNMISS) ປີນີ້, ເຊິ່ງລວມມີ: ພັນຕີ ຮວ່າງຈ້ອງຮວ່າ, ຮ້ອຍເອກ ຫງວຽນເຖແອັງ, ຮ້ອຍເອກ ນາງ ເຈິ່ນທິທູຈາງ.

        ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານພົນໂທ ເລືອງຕາມກວາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳການຜັນຂະຫຍາຍແຜນຮ່າງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ, ຢັ້ງຢືນວ່າ ນີ້ແມ່ນໜ້າທີ່ສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດເວົ້າລວມ ແລະ ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ເວົ້າສະເພາະ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ເລືອງຕາມກວາງ ໃສ່ໃຈວ່າ ບັນດານາຍຕຳຫຼວດຕ້ອງຮຽນຮູ້, ຍົກສູງລະດັບຄວາມຮູ້, ທັກສະ; ແລກປ່ຽນ, ຮັບເອົາບົດຮຽນ, ປະສົບການຂອງລຸ້ນກ່ອນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ເພື່ອກະກຽມບັນດາເງື່ອນໄຂໃຫ້ລອບຄອບຖີ່ຖ້ວນ; ມານະພະຍາຍາມແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຕັດສິນໃຈປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ ໂດຍ ສປຊ ແລະ ພັກ, ລັດ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ມອບໝາຍໃຫ້ເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ ລົງ​ນາມ​ໃນ​ເອ​ກະ​ສານ​ຮ່ວມ​ມືຫຼາຍ​ສະ​ບັບ ໃນ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມຂອງ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Vladimir Putin

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ ລົງ​ນາມ​ໃນ​ເອ​ກະ​ສານ​ຮ່ວມ​ມືຫຼາຍ​ສະ​ບັບ ໃນ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມຂອງ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Vladimir Putin

ການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງນີ້ ຈະປະກອບສ່ວນສ້າງກຳລັງໜູນສຳຄັນ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດ, ກໍຄືຊ່ວຍໃຫ້ສອງຝ່າຍກຳນົດ ແລະ ຕົກລົງເປັນເອກະພາບທິດທາງ, ມາດຕະການຍູ້ແຮງການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອລະຫວ່າງສອງປະເທດຢ່າງແຮງກວ່າອີກ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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