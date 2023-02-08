ຂ່າວສານ
ມອບຂໍ້ຕົກລົງໃຫ້ແກ່ນາຍທະຫານ 7 ຄົນ ໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີມອບຂໍ້ຕົກລົງຂອງປະທານປະເທດໃຫ້ແກ່ ນາຍທະຫານ 7 ຄົນ ໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ຢູ່ Abbyei, ຊູດັງໃຕ້, ສາທາລະນະລັດ ອາຟະລິກາກາງ ແລະ ສະຫຼຸບອາຍຸການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງໜ່ວຍປະຕິບັດງານຂອງຄະນະປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບ ສາລະນະລັດ ອາຟະລິກາກາງ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານ ພົນໂທ ຮວ່າງຊວັນຈຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ບັນດາການປະກອບສ່ວນຂອງກຳລັງປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບ ໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍໃຫ້ແກ່ປະເທດ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ ແລະ ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເວົ້າສະເພາະ ບົນເວທີສາກົນ ໃນສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການພົວພັນຕ່າງປະເທດຫຼາຍຝ່າຍ.