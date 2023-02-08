Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ມອບ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ໃຫ້​ແກ່​ນາຍ​ທະ​ຫານ 7 ຄົນ ໄປ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ສ​ປ​ຊ

ບັນດາການປະກອບສ່ວນຂອງກຳລັງປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບ ໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍໃຫ້ແກ່ປະເທດ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ ແລະ ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເວົ້າສະເພາະ ບົນເວທີສາກົນ ໃນສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການພົວພັນຕ່າງປະເທດຫຼາຍຝ່າຍ.
  ທ່ານ ພົນໂທ ຮວ່າງຊວັນຈຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ 

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີມອບຂໍ້ຕົກລົງຂອງປະທານປະເທດໃຫ້ແກ່ ນາຍທະຫານ 7 ຄົນ ໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ຢູ່ Abbyei, ຊູດັງໃຕ້, ສາທາລະນະລັດ ອາຟະລິກາກາງ ແລະ ສະຫຼຸບອາຍຸການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງໜ່ວຍປະຕິບັດງານຂອງຄະນະປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບ ສາລະນະລັດ ອາຟະລິກາກາງ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານ ພົນໂທ ຮວ່າງຊວັນຈຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ບັນດາການປະກອບສ່ວນຂອງກຳລັງປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບ ໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍໃຫ້ແກ່ປະເທດ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ ແລະ ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເວົ້າສະເພາະ ບົນເວທີສາກົນ ໃນສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການພົວພັນຕ່າງປະເທດຫຼາຍຝ່າຍ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານບຸນ ຕຽນກົງທີ່ເປັນເອກະລັກຢູ່ເຂດເກາະຮ່ານາມ

ງານບຸນ ຕຽນກົງທີ່ເປັນເອກະລັກຢູ່ເຂດເກາະຮ່ານາມ

ງານບຸນຕຽນກົງຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ເຂດເກາະຮ່ານາມເທດສະບານກວ໋າງອຽນແຂວງກວ໋າງນິງແຕ່ວັນທີ 5 ຫາວັນທີ 7 ເດືອນຈຽງໄລ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນແຕ່ລະປີ. ງານບຸນເພື່ອແນໃສ່ເຊີດຊູຄວາມງາມທາງດ້ານວັດທະນະທຳອັນເປັນປະເພນີ ກິນເຂົ້າຄິດຮອດຄຸນນາກິນປາຄິດຮອດຄຸນນ້ຳຂອງຊາວເຂດປາກທະເລແບັກດັງ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top