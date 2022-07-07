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ຂ່າວສານ

ມອບໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນມິດຕະພາບ ລາວ - ຫວຽດ ໃຫ້ແກ່ ລາວ

ໂຮງຮຽນຫຼັງນີ້ມີມູນຄ່າ 10 ຕື້ດົ່ງ, ແມ່ນຂອງຂວັນຂອງອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນນະຄອນ ດ່ານັ້ງ ມອບໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນແຂວງ ເຊກອງ.
  ຄະນະການນຳນະຄອນ ດ່ານັ້ງ ແລະ ການນຳແຂວງ ເຊກອງ (ພາບ: danang.gov.vn)  

 ຜູ້ຕາງໜ້າລັດຖະບານ 2 ປະເທດ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ຫາກໍ່ມອບໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນມິດຕະພາບ ລາວ - ຫວຽດ ໃຫ້ແກ່ອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ ລາມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ທາງພາກໃຕ້ຂອງ ລາວ.

ໜັງສືພິມ Vientiane Times ສະບັບອອກວັນທີ 06 ກໍລະກົດ ໄດ້ລົງຂ່າວວ່າ, ໂຮງຮຽນຫຼັງນີ້ມີມູນຄ່າ 10 ຕື້ດົ່ງ, ແມ່ນຂອງຂວັນຂອງອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນນະຄອນ ດ່ານັ້ງ ມອບໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນແຂວງ ເຊກອງ. ໂຮງຮຽນຫຼັງໃໝ່ຈະສະໜອງສະພາບແວດລ້ອມການສຶກສາເປັນຢ່າງດີ, ຊ່ວຍຍົກສູງມາດຕະຖານການສຶກສາ ແລະ ຊ່ວຍປົວແປງການພັດມະນາແຫຼ່ງຊັບພະນາກອນມະນຸດຢູ່ ລາວ, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກິດຈະກຳຍັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນເລື່ອງເພີ່ມທະວີການພົວພັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ລາວ ແລະ  ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ ສ​ປ​ຊ

ຫວຽດ​ນາມ ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ ສ​ປ​ຊ

ຫວຽດນາມ ມານະພະຍາຍາມປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ.
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