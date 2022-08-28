ຂ່າວສານ
ມອບລາງວັນຊາວໜຸ່ມ ອາສາສະໝັກ ອາຊຽນ ເປີດກວ້າງ 2022
ປີ 2022, ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ຕົກລົງມອບລາງວັນໃຫ້ 10 ສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ 11 ອົງການຈັດຕັ້ງ.
(ພິທີມອບລາງວັນ)
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 26 ສິງຫາ, ຢູ່ ກວາງບິ່ງ, ສູນກາງຄະນະຊາວໜຸ່ມກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ, ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີມອບລາງວັນ ຊາວໜຸ່ມອາສາສະໝັກ ອາຊຽນ ເປີດກວ້າງ 2022.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານເລຂາຜູ້ທີໜຶ່ງສູນກາງຄະນະຊາວໜຸ່ມ ບຸຍກວາງຮຸຍ ໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ສ່ວນບຸກຄົນ, ສະໂມສອນ, ກຸ່ມອາສາສະໝັກ ອາຊຽນ ເປີດກວ້າງ ທີ່ບໍ່ຫວາດຫວັ່ນຕໍ່ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງອັນຕະລາຍ, ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະນຳໜ້າ, ຂານອາສາ, ມານະພະຍາຍາມຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວອາສາສະໝັກເພື່ອວົງຄະນະຍາດ; ແມ່ນບັນດາຜູ້ທີ່ສວມບົດບາດສຳຄັນໃນການຊຸກຍູ້ຈິດໃຈສາມັກຄີ, ສັນຕິພາບ ແລະ ພັດທະນາຢູ່ແຕ່ລະປະເທດ ກໍຄືໃນພາກພື້ນ ອາຊຽນ ເປີດກວ້າງ.
ປີ 2022, ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ຕົກລົງມອບລາງວັນໃຫ້ 10 ສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ 11 ອົງການຈັດຕັ້ງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, 10 ປະເທດ ອາຊຽນ ຍັງມີລາງວັນສະຫງວນໃຫ້ສ່ວນບຸກຄົນ, ອົງການຈັ້ດຕັ້ງຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຈີນ ຕື່ມອີກ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)