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ຂ່າວສານ

ຟີ​ລິບ​ປິນ ຢັ້ງ​ຢືນ​ການ​ພົວ​ພັນ​ກັບ ມຽນ​ມາ ພາຍຫຼັງ​ທ່ານ Min Aung Hlaing ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ເປັນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ

ຟີ​ລິບ​ປິນ ພວມ​ຮັບ​ຮູ້​ບັນ​ດາ​ການ​ຜັນ​ແປ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ໃກ້ໆ​ນີ້ ຢູ່​ມຽນ​ມາ, ພິ​ເສດ​ແມ່ນ​ເລື່ອງ​ທ່ານ Min Aung ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ເປັນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ.
  ພາບ​ປະ​ກອບ  

ທຳ​ທຽບ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຟີ​ລິບ​ປິນ, ປະ​ທານ​ປະ​ທານ​ອາ​ຊຽນ 2026 ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ປະ​ເທດ​ນີ​້​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ສົນ​ທະ​ນາ​ກັບ ມຽນ​ມາ ພາຍຫຼັງ​ໄຊ​ຊະ​ນະ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ການ​ນຳ​ການ​ທະ​ຫານ Min Aung Hlaing, ຜູ້​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ເປັນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທ​ິ​ບໍ​ດີ​ຜ່ານ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ.

ທ່ານ​ນາງ Claire Castro ໂຄ​ສົກ​ທຳ​ນຽບ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ: ຟີ​ລິບ​ປິນ ພວມ​ຮັບ​ຮູ້​ບັນ​ດາ​ການ​ຜັນ​ແປ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ໃກ້ໆ​ນີ້ ຢູ່​ມຽນ​ມາ, ພິ​ເສດ​ແມ່ນ​ເລື່ອງ​ທ່ານ Min Aung ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ເປັນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ. ຟີ​ລິບ​ປິນ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ​ກັບ ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ແລະ ບັນ​ດາ​ຝ່າຍ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ຂອງ ມຽນ​ມາ​ຜ່ານ ທ່ານ Ma. Theresa P. Lazaro ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ, ດ້ວຍ​ຖາ​ນະ​ເປັນ​ທູດ​ພິ​ເສດ​ຂອງ ປະ​ທານ​ອາ​ຊຽນ ຢູ່ ມຽນ​ມາ, ກໍ່​ຄື​ຜ່ານ​ບັນ​ດາ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ປະ​ເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ: ສ້າງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທັນ​ສະ​ໄໝ, ສ້າງ​ສາ ແລະ ຮັບ​ໃຊ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ: ສ້າງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທັນ​ສະ​ໄໝ, ສ້າງ​ສາ ແລະ ຮັບ​ໃຊ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XVI ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ມະ​ຕິ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີແຫ່ງ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ ສັງ​ຄົມ​ນິ​ຍົມ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ຍຸ​ການ 2026 – 2031 ສຳ​ລັບ​ທ່ານ​ເລ​ມິ​ຮຶງ, ກຳ​ມະ​ການ​ກົມ​ການ​ເມືອງ, ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ສູນ​ກາງ​ພັກ, ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສູນ​ກາງ, ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XVI.
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