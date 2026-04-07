ຂ່າວສານ
ຟີລິບປິນ ຢັ້ງຢືນການພົວພັນກັບ ມຽນມາ ພາຍຫຼັງທ່ານ Min Aung Hlaing ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານາທິບໍດີ
ທຳທຽບປະທານາທິບໍດີ ຟີລິບປິນ, ປະທານປະທານອາຊຽນ 2026 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປະເທດນີ້ຈະສືບຕໍ່ສົນທະນາກັບ ມຽນມາ ພາຍຫຼັງໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງການນຳການທະຫານ Min Aung Hlaing, ຜູ້ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະທານາທິບໍດີຜ່ານການເລືອກຕັ້ງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ.
ທ່ານນາງ Claire Castro ໂຄສົກທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຟີລິບປິນ ພວມຮັບຮູ້ບັນດາການຜັນແປດ້ານການເມືອງໃນໄລຍະໃກ້ໆນີ້ ຢູ່ມຽນມາ, ພິເສດແມ່ນເລື່ອງທ່ານ Min Aung ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານາທິບໍດີ. ຟີລິບປິນ ຈະສືບຕໍ່ໂອ້ລົມສົນທະນາກັບ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ມຽນມາຜ່ານ ທ່ານ Ma. Theresa P. Lazaro ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ, ດ້ວຍຖານະເປັນທູດພິເສດຂອງ ປະທານອາຊຽນ ຢູ່ ມຽນມາ, ກໍ່ຄືຜ່ານບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຂອງແຕ່ລະປະເທດ.