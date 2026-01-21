ຂ່າວສານ
ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໄຕງວຽນ - ຕອນໃຕ້ພາກກາງ ຝາກຝັງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ
ປ້າ ເຮີໜິງ ມີໂລ, ຊາວເຜົ່າເອເດ, ຢູ່ບ້ານເມີງຳ, ຕາແສງ ເມີດຣັກ, ແຂວງ ດັກລັກ ແບ່ງປັນວ່າ ຍ້ອນມີພັກ ແລະ ລັດ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບໍ່ພຽງແຕ່ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງມີເງື່ອນໄຂຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍສີສັນວັດທະນະທຳອີກດ້ວຍ.
ຍ້ອນມີແຜນນະໂຍບາຍ, ແນວທາງອັນຖືກຕ້ອງຂອງພັກ, ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ເສດຖະກິດໄດ້ຮັບການພັດທະນາ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນ, ວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອກໍ່ໄດ້ຮັກສາໄວ້. ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນປາດຖະໜາຢາກ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ ຈະສືບຕໍ່ມີບັນດານະໂຍບາຍຊີ້ຂາດກ່ຽວກັບການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວເຂດຊຸມຊົນ, ຕິດພັນກັບການອະນຸລັກຮັກສາວັດທະນະທຳ.
ພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາແຂວງ ໄທງວຽນ - ຕອນໃຕ້ພາກກາງ ມີຄວາມມຸ່ງຫວັງ ແລະ ປາດຖະໜາວ່າກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສືບຕໍ່ປັບປຸງນະໂຍບາຍຊົນເຜົ່າຕາມມທິດເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງພາຍໃນ, ຖືປະຊາຊົນເປັນເຈົ້າຂອງວິວັດການພັດທະນາ, ຈາກການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຕະຫຼອດຮອດການເພີ່ມທະວີການລົງທຶນ, ຮັບປະກັນ ລ້ຽງຊີບ. ຢູ່ຕາແສງ ເອອາ ເກີເນກ, ເຂດປູກຝັງສະເພາະ ໝາກຖົ່ວລຽນຂອງດັກລັກ, ມີຊາວກະສິກອນຫຼາຍຄົນໄດ້ບືນຕົວຂຶ້ນສ້າງຄວາມຮັ່ງມີ, ຍິ່ງໄປກ່ວານັ້ນ ກາຍເປັນ “ເສດຖີກະສິກອນ” ຍ້ອນປ່ຽນແປງຈິນຕະນາການ, ວິທີການເຮັດວຽກ, ພ້ອມກັບບັນດານະໂຍບາຍຊີຂາດຂອງ ພັກ, ລັດ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໝູນໃຊ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ເປີດກວ້າງຕະຫຼາດສົ່ງອອກໝາກຖົ່ວລຽນ.
ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິເກິມລວານ, ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ຕາແສງ ເອອາ ເກີເນກ ແຂວງດັກລັກ ແບ່ງປັນວ່າ:
ຂອບໃຈພັກ, ລັດ ທີ່ໄດ້ມີນະໂຍບາຍຂີ້ຊາດ ແລະ ກຳນົດທິດທາງເພື່ອໃຫ້ຊາວກະສິກອນພວກຂ້າພະເຈົ້າ ມີການດຳລົງຊີວິດໃນລະດັບສຳກາງພໍສົມຄວນ ປັດຈຸບັນອາດສາມາດກາຍເປັນເສດຖີເງິນຕຶ້.