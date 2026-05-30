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ຂ່າວສານ

ພຸດ​ທະ​ສາ​ສະ​ໜາ ຫວຽດ​ນາມ ຮ່ວ​ມ​ເດີນ​ທາງ​ພ້ອມ​ກັບ​ແນວ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ໃນ​ການ​ສ້າງ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ໃນ​ໝູ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ, ຄວາມ​ຜູກ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ບັນ​ດາ​ສາ​ສະ​ໜາ

ພະ​ມ​ະ​ຫາ​ອາ​ຈານ ທິກ​ແທັງ​ກວຽດ ຢັ້ງ​ຢືນ​ວ່າ ສະ​ມາ​ຄົມ​ພຸດ​ທະ​ສາ​ສະ​ໜາ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ສະ​ຖາ​ບັນ​ພຸດ​ທະ​ສາ​ສະ​ໜາ ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ຮ່ວມ​ເດີນ​ທາງ​ພ້ອມ​ກັບ​ແນວ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ການ​ສ້າງ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄ​ີ​ໃນ​ໝູ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ, ຜູກ​ພັນ​ບັນ​ດາ​ສາ​ສະ​ໜາ, ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ບັນ​ດາ​ການ​ປຸກ​ລະ​ດົມ, ຂະ​ບວນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຮັກ​ຊາດ ໂດຍ​ແນວ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ປຸກ​ລະ​ດົມ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ.
  ທ່ານ​ນາງ ຮ່າ​ທິ​ງາ, ຮອງ​ປະ​ທານ - ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ສູນ​ກາງ​ແນວ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຢ້ຽມ​ຢາມ, ອວຍ​ພອນ​ພະ​ມະ​ຫາ​ອາ​ຈານ ທິກ​ແທັງ​ກວຽດ, ຮອງ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ບໍ​ລິ​ຫານງານ​ສະ​ມ​າ​ຄົມ​ພຸດ​ທະ​ສາ​ສະ​ໜາ ຫວຽດ​ນາມ (ພາບ: ແນວ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ)  

ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ວັນ​ບຸນ ວິ​ສະ​ຂະ​ບູ​ຊາ ປີ 2026 ພ​ສ. 2570, ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 29 ພຶດ​ສະ​ພາ, ຢູ່​ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ທ່ານ​ນາງ ຮ່າ​ທິ​ງາ, ຮອງ​ປະ​ທານ - ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ສູນ​ກາງ​ແນວ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ, ອວຍ​ພອນ​ພະ​ມະ​ຫາ​ອາ​ຈານ ທິກ​ແທັງ​ກວຽດ, ຮອງ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ບໍ​ລິ​ຫານງານ​ສະ​ມ​າ​ຄົມ​ພຸດ​ທະ​ສາ​ສະ​ໜາ ຫວຽດ​ນາມ. ນະ​ທີ່​ນີ້, ທ່ານ​ນາງ ຮ່າ​ທິ​ງາ ປາດ​ຖະ​ໜາ​ວ່າ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ, ພະ​ມະ​ຫາ​ອາ​ຈານ ທິກ​ແທ​ັງ​ກວຽດ ຈະ​ພ້ອມ​ກັບ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ພຸດ​ທະ​ສາ​ສະ​ໜາ ຫວຽດ​ນາມ ສືບ​ຕໍ່​ຮ່ວມ​ເດີນ​ທາງ​ພ້ອມ​ກັບ​ແນວ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ກຳ​ລັງ​ແຮງ​ມະ​ຫາ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ທົ່ວ​ປວງ​ຊົນ​ທັງ​ຊາດ, ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ບັນ​ດາ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ສັງ​ກາດ​ໃໝ່​ຢ່າງ​ມີ​ໄຊ.

ສ່ວນ​ພະ​ມ​ະ​ຫາ​ອາ​ຈານ ທິກ​ແທັງ​ກວຽດ ຢັ້ງ​ຢືນ​ວ່າ ສະ​ມາ​ຄົມ​ພຸດ​ທະ​ສາ​ສະ​ໜາ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ສະ​ຖາ​ບັນ​ພຸດ​ທະ​ສາ​ສະ​ໜາ ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ຮ່ວມ​ເດີນ​ທາງ​ພ້ອມ​ກັບ​ແນວ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ການ​ສ້າງ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄ​ີ​ໃນ​ໝູ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ, ຜູກ​ພັນ​ບັນ​ດາ​ສາ​ສະ​ໜາ, ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ບັນ​ດາ​ການ​ປຸກ​ລະ​ດົມ, ຂະ​ບວນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຮັກ​ຊາດ ໂດຍ​ແນວ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ປຸກ​ລະ​ດົມ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ: ຫວຽດ​ນາມ ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ຂະ​ຫຍັນ​ຂັນ​ເຄື່ອນ, ບໍ​ລິ​ຫານ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ: ຫວຽດ​ນາມ ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ຂະ​ຫຍັນ​ຂັນ​ເຄື່ອນ, ບໍ​ລິ​ຫານ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ

ປັດ​ຈຸ​ບັນ, ຫວຽດ​ນາມ ພວມ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ສັບ​ຊ້ອນ​ກົງ​ຈັດ​ລັດ​ໃຫ້​ກະ​ທັດ​ລັດ​ຢ່າງ​ແຮງ, ປັບ​ປຸງ​ລະ​ບອບ​ລະ​ບຽບ​ການ​ໃຫ້​ສົມ​ບູນ​ແບບ ແລະ ຍົກ​ສູງ​ກຳ​ລັງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບໍ​ລິ​ຫາ​ນ​ແຫ່ງ​ຊາດ. ເປົົ້າ​ໝາຍ​ໃຫຍ່​ສຸດ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່, ຍົກ​ສູງ​ກຳ​ລັງ​ແຮງ​ແກ້ງ​ແຍ້ງ ແລະ ກຳ​ລັງ​ແຮງ​ທົນ​ທານ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ໂລກ​ມີ​ການ​ຜັນ​ແປ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ ແລະ ສັບ​ສົນ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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