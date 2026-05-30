ຂ່າວສານ
ພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບແນວໂຮມປະເທດຊາດ ໃນການສ້າງຄວາມສາມັກຄີໃນໝູ່ປະຊາຊົນ, ຄວາມຜູກພັນລະຫວ່າງບັນດາສາສະໜາ
ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນບຸນ ວິສະຂະບູຊາ ປີ 2026 ພສ. 2570, ຕອນບ່າຍວັນທີ 29 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາງ ຮ່າທິງາ, ຮອງປະທານ - ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນພະມະຫາອາຈານ ທິກແທັງກວຽດ, ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານງານສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາງ ຮ່າທິງາ ປາດຖະໜາວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ພະມະຫາອາຈານ ທິກແທັງກວຽດ ຈະພ້ອມກັບສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ, ປະກອບສ່ວນປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາປະເທດໃນສັງກາດໃໝ່ຢ່າງມີໄຊ.
ສ່ວນພະມະຫາອາຈານ ທິກແທັງກວຽດ ຢັ້ງຢືນວ່າ ສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຖາບັນພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໃນການສ້າງຄວາມສາມັກຄີໃນໝູ່ປະຊາຊົນ, ຜູກພັນບັນດາສາສະໜາ, ປະກອບສ່ວນປະຕິບັດບັນດາການປຸກລະດົມ, ຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ໂດຍແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ປຸກລະດົມໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.