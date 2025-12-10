Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ພິ​ທີ​ໄຂ​ງານ​ມະ​ຫາ​ກຳ​ກິ​ລາ ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້ ຄັ້ງ​ທີ 33 (SEA GAMES 33)

ພິທີໄຂງານມະຫາກຳກິລາ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຄັ້ງທີ 33 (SEA GAMES 33) ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນເວລາ 19 ໂມງ 30 ນາທີຂອງວັນທີ 9 ທັນວາ, ຢູ່ສະໜາມກິລາ ຣາດຊະມັງຄະລາ, ບາງກອກ, ໄທ.

ທ່ານ ອັດທະກອນ ສີຣິອັດທະຍາກອນ  ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະຊວງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກິລາ ໄທ ຢັ້ງຢືນວ່າ ດ້ວຍບັນດາລາຍການສະແດງທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວໜ້າ, ໄທ ຢາກສົ່ງສານກ່ຽວກັບຄວາມສຸກ, ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສວມບົດບາດພູມີປະເທດໃຈກາງໃນປະຊາຄົມ ອາຊຽນ. ສານ “we are one” (ພວກເຮົາແມ່ນໜຶ່ງດຽວ) ໃນພິທີໄຂ ໄດ້ຮັບການເນັ້ນໜັກ ຄືດັ່ງຄຳຢັ້ງຢືນທີ່ວ່າຄວາມສາມັກຄີແມ່ນພື້ນຖານຂອງປະຊາຄົມ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ພິທີໄຂ ຈະເຕົ້າໂຮມນັກສິລະປິນຊື່ດັງຫຼາຍຄົນຂອງ ໄທ.

SEA GAMES 33 ໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 9 – 20 ທັນວາ, ເຕົ້າໂຮມນັກກິລາກວ່າ 9.300 ຄົນ ທີ່ມາຈາກ 11 ປະເທດ, ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາ 50 ປະເພດ ແລະ 574 ເນື້ອໃນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສືບ​ຕໍ່​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ເພື່ອ​ຕໍ່​ສູ້​ຮຽກ​ຮ້ອ​ງ​ຄວາມ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ປ​ະ​ສົບ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຈາກ​ທາດ​ພິດ​ສີ​ສົ້ມ/ດີ​ໂອ​ຊິນ

ສືບ​ຕໍ່​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ເພື່ອ​ຕໍ່​ສູ້​ຮຽກ​ຮ້ອ​ງ​ຄວາມ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ປ​ະ​ສົບ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຈາກ​ທາດ​ພິດ​ສີ​ສົ້ມ/ດີ​ໂອ​ຊິນ

“ສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ການໂຄສະນາເພື່ອຕໍ່ສູ້ຮຽກຮ້ອງຄວາມຍຸຕິທຳໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກທາດພິດສີສົ້ມ/ດີໂອຊິນ” ສິ່ງດັ່ງກ່າວໂດຍພົນຕີ ຫງວຽນຫືວຈິງ, ປະທານສະມາຄົມຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກທາດພິດສີສົ້ມ/ດີໂອຊິນ ຫວຽດນາມ (VAVA), ໄດ້ຢັ້ງຢືນໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 3, ຄະນະບໍລິຫານງານຊຸດທີ V, ອາຍຸການ 2023 – 2028, ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top