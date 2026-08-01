ຂ່າວສານ
ພິທີເອົາທຸງຂຶ້ນເສົາ ອາຊຽນ: ຊຸກຍູ້ຄວາມສາມັກຄີ, ການຮ່ວມມືເພື່ອອະນາຄົດໃນພາກພື້ນ
ບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ອຸປະທູດບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ, ບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມມື ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາອົງການລັດຖະບານ ແລະ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການດັ່ງກ່າວ.
ກ່າວຄຳເຫັນໃນເຫດການ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ເລຮວ່າຍຈູງ ໄດ້ຍົກອອກ 3 ຄຳຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການແກ່ນສານໃຫ້ແກ່ ອາຊຽນ, ນັ້ນແມ່ນ: ຄວາມຕັດສິນໃຈ, ຄວາມສາມາດທົນທານ ແລະ ປົວແປງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ໃນນັ້ນ, ຄວາມຕັດສິນໃຈຕ້ອງໄດ້ວັດແທກດ້ວຍບັນດາໝາກຜົນລະອຽດ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດຢ່າງແທ້ຈິງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ. ທ່ານກ່າວວ່າ:
“ເພື່ອບັນລຸໄດ້ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ, ອາຊຽນ ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງຈະແຈ້ງ, ຈັດແບ່ງແຫຼ່ງກຳລັງຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ເພີ່ມທະວີການປະສານສົມທົບລະຫວ່າງບັນດານະໂຍບາຍຊີ້ຂາດໃນລະດັບພາກພື້ນ ດ້ວຍເລື່ອງຜັນຂະຫຍາຍຢູ່ແຕ່ລະປະເທດ. ສະມາຄົມກໍຕ້ອງຫັນຈາກຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງຂັ້ນຕອນໄປສູ່ການມຸ່ງໄປເຖິງໝາກຜົນ, ຈາກການປຶກສາຫາລືໄປສູ່ການປະສານສົມທົບກັນເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຈາກຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມກ່ຽວກັບຫຼັກການ ໄປສູ່ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ”.