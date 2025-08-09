ຂ່າວສານ
ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 58 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງ ອາຊຽນ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ຍືນຍົງ”
ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 58 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງ ສະຫະສະມາຄົມບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) (ວັນທີ 8 ສິງຫາ 1967 – 08 ສິງຫາ 2025) ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ຍື່ນຍົງ”, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດຢູ່ສຳນັກງານຄະນະເລຂາທິການ ອາຊຽນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕາ, ອິນໂດເນເຊຍ ໃນວັນທີ 08 ສິງຫາ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານ Kao Kim Hourn ເລຂາທິການໃຫຍ່ ອາຊຽນ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ໃນປີຜ່ານມາ, ຈິດໃຈ ອາຊຽນ ໄດ້ຮັບການພິສູດຢ່າງຈະແຈ້ງ, ນັບແຕ່ການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຍົກຍ້າຍພົນລະເມືອງ ອາຊຽນ ທີ່ອາໄສຢູ່ບັນດາເຂດເກີດການປະທະກັນ ຕະຫຼອດຮອດປະຕິກິລິຍາປະສານສົມທົບ ເຊິ່ງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນພ້ອມກັນປະຕິບັດ. ບັນດາການກະທຳດັ່ງກ່າວ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນສິ່ງຈົບງາມເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນຄວາມສາມັກຄີເພື່ອຫັນບັນດາເປົ້າໝາຍໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ແລະ ມີຄວາມໝາຍສຳລັບຈຸດປະສົງຍາວນານໃຫ້ແກ່ ອາຊຽນ. ລັກສະນະກວມລວມ ກໍມີຄວາມໝາຍຮັບປະກັນວ່າ ທຸກປະເທດ, ທຸກປະຊາຄົມ ແລະ ປະຊາຊົນທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ມີສຽງເວົ້າ ແລະ ພ້ອມກັນແບ່ງປັນກ່ຽວກັບຂໍ້ຂ້ອງໃຈ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວກໍມີຄວາມໝາຍວ່າ ການພັດທະນາຈະໄປຮອດບັນດາໝູ່ບ້ານທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່ສຸດ, ບ່ອນທີ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໄດ້ຮັບການມອບສິດຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ບໍ່ມີຜູ້ໃດຖືກປະໄວ້ຢູ່ທາງຫຼັງໃນພື້ນຖານເສດຖະກິດດີຈີຕອນ.”