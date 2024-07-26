ຂ່າວສານ
ພິທີວາງພວງມາລາໄວ້ອາໄລທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດຢູ່ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ
ຄະນະເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາວ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ UNESCO ປະຈຳບັນດາປະເທດ ກູບາ, ສີລັງກາ, ລັດເຊຍ, ມາຣົກໂກ, ມຽນມາ, ຜູ້ຕາງໜ້າກະຊວງເອີຣົບ ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຝລັ່ງ, ສະຖານທູດ ຍີ່ປຸ່ນ, ອາເມລິກາ, ບັນດາສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຝລັ່ງ - ຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍພໍ່ແມ່ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ເຂົ້າວາງພວງມາລາ ແລະ ຂຽນໃສ່ປຶ້ມໄວ້ອາໄລ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.
ເຂົ້າຮ່ວມພິທີວາງພວງມາລາ, ທ່ານ Firmin Edouard Matoko, ຜູ້ຊ່ວຍວຽກຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການ UNESCO ກ່ຽວກັບການໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ ອາຟະລິກາ ແລະ ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ:
“UNESCO ສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຢ່າງສຸດໃຈຕໍ່ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ການນຳຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ດ້ວຍບຸກຄະລິກກະພາບດີເລີດ, ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການສ້າງສັນຕິພາບຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ໂລກ, ເພິ່ນໄດ້ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ບັນດາຄຸນຄ່າຂອງ UNESCO. ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ຫວັງວ່າ ບັນດາປະເທດໃນໂລກຈະສືບຕໍ່ຮຽນແບບຢ່າງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງທ່ານ”.
ກໍໃນວັນທີ 25 ກໍລະກົດ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຕວັກກີ ກໍໄດ້ຈັດພິທີວາງພວງມາລາ ແລະ ເປີດປຶ້ມໄວ້ອາໄລອາໄລຫາທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ.
ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ, ອົງການການຄ້າໂລກ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໆ ປະຈຳຢູ່ ເຊີແນວ, ປະເທດສະວິດ ໄດ້ຈັດພິທີຫຼຸດທຸງລົງເຄິ່ງເສົາ, ຈັດພິທີວາງພວງມາລາ ແລະ ເປີດປຶ້ມໄວ້ອາໄລທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ.
ພິທີວາງພວງມາລາ ແລະ ເປີດປຶ້ມໄວ້ອາໄລອາໄລຫາທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໂດຍສະຖານທູດ, ອົງການຜູ້ຕາງໜ້າການທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ເຢຍລະມັນ, ມາເລເຊຍ, ຮົ່ງກົງ (ຈີນ), ສີລັງກາ, ອາຣັບບີ ສະອຸດິ, ອັງກິດ, ອີຣານ, ແບນຊິກ, ອິດສະຣາແອັນ, ອັງກິດ, ສ.ເຊັກໂກ, ອາກຊັງຕິນ, ອາຟະລິກາໃຕ້… ກໍໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ບັນດາປະເທດປະຈຳຖິ່ນ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການການທູດບັນດາປະເທດ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ.