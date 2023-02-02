ຂ່າວສານ
ພິທີມອບກາໝາຍ 55 ປີ ເປັນສະມາຊິກພັກໃຫ້ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ
ເຂົ້າຮ່ວມພິທີ ມີທ່ານອະດີດເລຂາທິການໃຫຍ່ ນົງດຶກແມ້ງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ, ທ່ານ ຫວໍວັນເຖືອງ ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາ, ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວນ ຮັກສາການປະທານປະເທດ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເປັນກຽດໄດ້ຮັບນາມມະຍົດອັນສູງສົ່ງຂອງພັກ, ເຊິ່ງຢັ້ງຢືນວິວັດການອຸທິດສ່ວນ, ຄຸນງາມຄວາມດີອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຕໍ່ພາລະກິດແຫ່ງການກໍ່ສ້າງພັກ ໃຫ້ນັບມື້ນັບປອດໄສ, ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ. ຂໍຂອບໃຈບັນດາການນຳ, ອະດີດການນຳລຸ້ນຕ່າງໆ ແລະ ບັນດາສະຫາຍທຸກຖ້ວນໜ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າໝັ້ນໝາຍຕະຫຼອດຊີວິດຈະສູ້ຊົນ, ເສຍສະຫຼະ, ມີຄວາມຈົ່ງຮັກພັກດີຕໍ່ອຸດົມການ, ພາລະກິດປະຕິວັດຂອງພັກ, ອອກແຮງຝືກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມ; ມານະພະຍາຍາມຮ່ຳຮຽນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ, ແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ເພື່ອສົມເປັນສະມາຊິກພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ.