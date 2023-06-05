ຂ່າວສານ
ພິທີປຸກລະດົມສັບປະດາທະເລ ແລະ ໝູ່ເກາະ ຫວຽດນາມ ລະດັບຊາດ, ເດືອນເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມປີ 2023
ຫົວຂໍ້ຂອງວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກປີນີ້ແມ່ນ “ມາດຕະການແກ້ໄຂມົນລະພິດຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອພະລາດສະຕິກ”, ເຊິ່ງໃນນັ້ນ ໄດ້ສຸມໃສ່ປະຕິບັດບັ້ນເຄື່ອນໄຫວ “ຕ້ານມົນລະພິດສິ່ງເສດເຫຼືອພະລາດສະຕິກ”. ຫົວຂໍ້ປີນີ້ໄດ້ເນັ້ນເຖິງການຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາໃຫ້ກາຍເປັນການກະທຳລະອຽດ, ໝູນໃຊ້ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ຢາງພະລາດສະຕິກໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ຕັ້ງເປົ້າໝາຍສະກັດກັ້ນທ່າອ່ຽງທີ່ເຮັດໃຫ້ມົນລະພິດເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມຫຼຸດລົງ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີປຸກລະດົມ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ດັ້ງກວັກແຄັງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ວິສາຫະກິດ ຈົ່ງມີການກະທຳຢ່າງແທດຈິງ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາມົນລະພິດສິ່ງເສດເຫຼືອຢຢ່າງພະລາດສະຕິກ, ປະກອບສ່ວນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ປ້ອງກັນທະເລ ແລະ ມະຫາສະໝຸດ; ຂຸດຄົ້ນ, ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຢູ່ທະເລ ແລະ ໝູ່ເກາະ ແບບຍືນຍົງ.