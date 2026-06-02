ຂ່າວສານ
ພິທີປະກາດຂໍ້ຕົກລົງອະໄພຍະໂທດປີ 2026
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຄ້າຍຄຸ້ມຂັງ ແທັງຊວັນ (ຮ່າໂນ້ຍ), ກະຊວງຕຳຫຼວດໄດ້ຈັດພິທີປະກາດຂໍ້ຕົກລົງອະໄພຍະໂທດປີ 2026 ຂອງທ່ານປະທານປະເທດ, ທ່ານ ຟ້າມຢາຕຸກ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ, ປະທານສະພາໃຫ້ຄຳປຶກສາ ອະໄພຍະໂທດປີ 2026 ເຂົ້າຮ່ວມພິທີປະກາດ. ທີ່ພິທີ, ການນຳຄ້າຍຄຸ້ມຂັງຄຸກແທັງຊວັນ ປະກາດຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 751 ຂອງປະທານປະເທດ ກ່ຽວກັບການອະໄພຍະໂທດປີ 2026. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຕົກລົງອະໄພຍະໂທດໃຫ້ແກ່ນັກໂທດ 9.950 ຄົນ ທີ່ພວມປະຕິບັດໂທດຈຳຄຸກໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂໄດ້ຮັບການອະໄພຍາໂທດ ໃນປີ 2026.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການ ລັດຖະບານ ໃຫ້ຮູ້ວ່ານັບແຕ່ປີ 2009 ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ປະທານປະເທດໄດ້ຕົກລົງອະໄພຍະໂທດ 12 ຄັ້ງໃຫ້ແກ່ນັກໂທດກວ່າ 120.000 ຄົນ. ນັກໂທດ ສ່ວນຫຼາຍໄດ້ຮັບການອະໄພຍາໂທດໄດ້ເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບສັງຄົມໂດຍໄວ, ມີການດຳລົງຊີວິດເປັນປົກກະຕິ, ທຳມາຫາກິນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ມີຫຼາຍຄົນໄດ້ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງສັງຄົມ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ເພື່ອໄດ້ຮັບການຕົກລົງອະໄພຍາໂທດຈາກປະທານປະເທດ, ບັນດານັກໂທດລ້ວນແຕ່ມີໂອກາດຄືກັນ, ບໍ່ຈຳແນກປະເພດ, ສາສະໜາ, ສັນຊາດ, ເກນອາຍຸ, ອາຊີບ, ການກະທຳລະເມີດກົດໝາຍ; ໂດຍແມ່ນນັກຮົບທີ່ມີເງື່ອນໄຂພຽງພໍ, ຖືກກັບເປົ້າໝາຍຕາມການກຳນົດໃນກົດໝາຍ.