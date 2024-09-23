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ຂ່າວສານ

ພິ​ທີເລີ່ມ​ຕົ້ນການ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​​ບັ້ນ​​ເຮັດ​ໃຫ້​ໂລ​ກສະ​ອາດ​ກ່​ວາປີ 2024

ທ່ານ ຫງວຽນຮຸຍຕ່ວານ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນເມືອງ ແທັງຈີນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໂດຍຕອບສະໜອງບັ້ນຍຸດທະສາດ “ເຮັດໃຫ້ໂລກສະອາດກ່ວາ” ປີ 2024, ທາງເມືອງ ຈະປູກຕົ້ນໄມ້ໃໝ່ 90 ຕົ້ນຢູ່ສວນສາທາລະນະ ຈູວັນອານ ປະກອບສ່ວນເພີ່ມຈຳນວນຕົ້ນໄມ້ທີ່ໄດ້ປູກໃນເຂດຕົວເມືອງພາຍຫຼັງພາຍຸ Yagi
ທ່ານ ຫງວຽນຮຸຍຕ່ວານ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນເມືອງ ແທັງຈີນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ (ພາບ: TTXVN)

ພິທີເລີ່ມຕົ້ນການຕອບສະໜອງບັ້ນ“ເຮັດໃຫ້ໂລກສະອາດກ່ວາ” ປີ 2024 ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ກັນຍາ ຢູ່ເມືອງແທັງຈີ, ຮ່າໂນ້ຍ. ແທັງຈີ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດ.

ທີ່ພິທີ, ທ່ານ ຫງວຽນຮຸຍຕ່ວານ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນເມືອງ ແທັງຈີນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໂດຍຕອບສະໜອງບັ້ນ “ເຮັດໃຫ້ໂລກສະອາດກ່ວາ” ປີ 2024, ທາງເມືອງ ຈະປູກຕົ້ນໄມ້ໃໝ່ 90 ຕົ້ນຢູ່ສວນສາທາລະນະ ຈູວັນອານ ປະກອບສ່ວນເພີ່ມຈຳນວນຕົ້ນໄມ້ທີ່ໄດ້ປູກໃນເຂດຕົວເມືອງພາຍຫຼັງພາຍຸ Yagi; ປະຊາຊົນແຕ່ລະຄົນຈະນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຜະລິດຄືນໃໝ່, ນຳໃຊ້ຂີ້ເຫຍື້ອຄືນໃໝ່, ແບ່ງປະເພດສິ່ງເສດເຫຼືອ ຢູ່ແຫຼ່ງກຳເນີດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນຂີ້ເຫຍື້ອລົງ…

ບັ້ນເຮັດໃຫ້ໂລກສະອາດກ່ວາ ໂດຍ ອົດສະຕາລີ ລິເລິ່ມ ແລະ ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ສປຊ ປຸກລະດົມຕອບສະໜອງໃນທົ່ວໂລກ ນັບແຕ່ປີ 1993 (ຈັດຂຶ້ນເປັນປະຈຳໃນອາທິດທີ 3 ຂອງເດືອນກັນຍາ ໃນທຸກປີ). ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ບັ້ນຍຸດທະສາດນີ້ໄດ້ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຕອບສະໜອງຂອງກ່ວາ 180 ປະເທດ ໃນທົ່ວໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ: ໂອ​ກາດ​ປະ​ຫວັດ​ສາດເພື່ອ​ນຳ​ໂລກ​ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ຍຸກ​ສ​ະ​ໄໝ​ໃໝ່, ສັງ​ກາດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ: ໂອ​ກາດ​ປະ​ຫວັດ​ສາດເພື່ອ​ນຳ​ໂລກ​ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ຍຸກ​ສ​ະ​ໄໝ​ໃໝ່, ສັງ​ກາດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ກັນຍາ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ຢູ່ສຳນັກງານ ສປຊ ທີ່ ນິວຢອກ (ອາເມລິກາ), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມວາລະໄຂ ແລະ ມີບົດກ່າວປາໄສສຳຄັນຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອະນາຄົດຂອງ ສປຊ.
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