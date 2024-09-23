ຂ່າວສານ
ພິທີເລີ່ມຕົ້ນການຕອບສະໜອງບັ້ນເຮັດໃຫ້ໂລກສະອາດກ່ວາປີ 2024
ພິທີເລີ່ມຕົ້ນການຕອບສະໜອງບັ້ນ“ເຮັດໃຫ້ໂລກສະອາດກ່ວາ” ປີ 2024 ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ກັນຍາ ຢູ່ເມືອງແທັງຈີ, ຮ່າໂນ້ຍ. ແທັງຈີ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດ.
ທີ່ພິທີ, ທ່ານ ຫງວຽນຮຸຍຕ່ວານ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນເມືອງ ແທັງຈີນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໂດຍຕອບສະໜອງບັ້ນ “ເຮັດໃຫ້ໂລກສະອາດກ່ວາ” ປີ 2024, ທາງເມືອງ ຈະປູກຕົ້ນໄມ້ໃໝ່ 90 ຕົ້ນຢູ່ສວນສາທາລະນະ ຈູວັນອານ ປະກອບສ່ວນເພີ່ມຈຳນວນຕົ້ນໄມ້ທີ່ໄດ້ປູກໃນເຂດຕົວເມືອງພາຍຫຼັງພາຍຸ Yagi; ປະຊາຊົນແຕ່ລະຄົນຈະນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຜະລິດຄືນໃໝ່, ນຳໃຊ້ຂີ້ເຫຍື້ອຄືນໃໝ່, ແບ່ງປະເພດສິ່ງເສດເຫຼືອ ຢູ່ແຫຼ່ງກຳເນີດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນຂີ້ເຫຍື້ອລົງ…
ບັ້ນເຮັດໃຫ້ໂລກສະອາດກ່ວາ ໂດຍ ອົດສະຕາລີ ລິເລິ່ມ ແລະ ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ສປຊ ປຸກລະດົມຕອບສະໜອງໃນທົ່ວໂລກ ນັບແຕ່ປີ 1993 (ຈັດຂຶ້ນເປັນປະຈຳໃນອາທິດທີ 3 ຂອງເດືອນກັນຍາ ໃນທຸກປີ). ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ບັ້ນຍຸດທະສາດນີ້ໄດ້ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຕອບສະໜອງຂອງກ່ວາ 180 ປະເທດ ໃນທົ່ວໂລກ.