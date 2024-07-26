ຂ່າວສານ
ພິທີສົ່ງສະການທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ
ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສົ່ງສະການທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ລວມມີ: ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ, ບັນດາຜູ້ແທນ, ແຂກສາກົນ, ອະດີດການນຳພັກ, ລັດ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາອົງການ, ໝູ່ຄະນະ, ທ້ອງຖິ່ນ.
ພິທີກຳປົງສົບ ໄດ້ດຳເນີນໄປໃນເວລາ 15 ໂມງ ໂດຍມີການເປັນສັກຂີພິຍານຂອງການນຳພັກ, ລັດ ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວ. ພັນລະຍາທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ແລະ ຄອບຄົວ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາການນຳພັກ, ລັດ ໄດ້ໂຮ່ຍດອກໄມ້ ແລະ ດິນກ້ອນທຳອິດລົງຂຸມຝັງສົບ.
ກ່າວຄຳເຫັນພາຍຫຼັງສຳເລັດພິທີປົງສົບ, ທ່ານເລື່ອງເກື່ອງ ກຳມະການກົມການເມືອງ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງງານສົບ, ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ບັນດາການນຳພັກ, ລັດ, ບັນດາຜູ້ແທນແຂກຜູ້ມີກຽດ, ທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ, ກົມກອງກຳລັງປະກອບອາວຸດ, ຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິ, ປັນຍາຊົນ, ຜູ້ມີຍົດສັກຕຳແໜ່ງທາງສາສະໜາ, ຄະນະນັກການທູດ, ການນຳບັນດາປະເທດ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເພື່ອນມິດສາກົນ ທີ່ໄດ້ມາວາງພວງມາລາໄວ້ອາໄລ, ຝາກພວງມາລາ, ໂທລະເລກແບ່ງປັນຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈ, ເຂົ້າຮ່ວມພິທີວາງພວງມາລາ, ກ່າວໄວ້ອາໄລ, ພິທີສົ່ງສະການ ແລະ ສົ່ງອຳລາທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໃຫ້ໄປສູ່ສຸຂະຕິພົບ.
ໃນສຽງດຸລິຍະ, ການນຳພັກ, ລັດ, ແຂກສາກົນ ແລະ ຄອບຄົວ ໄດ້ຈູດທູບໃຕ້ທຽນ ແລະ ຍ່າງອ້ອມຂຸມຝັງສົບເພື່ອສົ່ງອຳລາທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ນັກຮົບກອມມູນິດ, ການນຳດີເລີດ, ລູກຜູ້ດີເດັ່ນຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ./.