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ຂ່າວສານ

ພິທີ “ແຫ່ນ້ຳ, ບູຊາປາ” - ມູນເຊື້ອຂອງບັນພະບຸລຸດສະໄໝລາດຊະວົງ ເຈິ່ນ

ປາທີ່ໄດ້ເລືອກເອົາເພື່ອບູຊາແມ່ນ ລອງງື (ປາໄນ) ແລະ ປາ ຈ່ຽວເດົາ (ປາໂດ).
(ພິທີ “ແຫ່ນ້ຳ, ບູຊາປາ” - ເຊິ່ງແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາພິທີກຳສຳຄັນ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ກຸມພາ, ຢູ່ແຂວງ ນາມດິ້ງ, ໄດ້ຈັດພິທີ “ແຫ່ນ້ຳ, ບູຊາປາ” - ເຊິ່ງແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາພິທີກຳສຳຄັນ ເພື່ອຕອບບຸນແທນຄຸນບັນພະບຸລຸດສະໄໝລາດຊະວົງ ເຈິ່ນ, ເຊິ່ງແມ່ນສະໄໝເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດຈາກອາຊີບຫາປາ ແລະ ຕິດພັນກັບແມ່ນ້ຳ.    

ປາທີ່ໄດ້ເລືອກເອົາເພື່ອບູຊາແມ່ນ ລອງງື (ປາໄນ) ແລະ ປາ ຈ່ຽວເດົາ (ປາໂດ). ຕາມເທບນິຍາຍ, ຊື່ຂອງປາ 2 ຊະນິດນີ້ໄດ້ຕິດພັນກັບຊື່ຂອງບັນພະບຸລຸດ 2 ອົງສະກຸນ ເຈິ່ນ ນັ້ນແມ່ນ ເຈິ່ນກິງ ແລະ ເຈິ່ນລີ. ໂດຍໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູຄືນໃໝ່ນັບແຕ່ປີ 2014 ພາຍຫຼັງ 100 ປີຖືກສູນຫາຍ, ພິທີ “ແຫ່ນ້ຳ, ບູຊາປາ” ແມ່ນພິທີກຳສຳຄັນໃນງານບຸນວິຫານ ເຈິ່ນ, ແຂວງ ນາມດິ້ງ ໃນຊຸມມື້ຕົ້ນປີໃໝ່. ທ່ານ ເຈິ່ນຄັກຮຽວ, ບ້ານ ໂລກເວື້ອງ, ນະຄອນ ນາມດິ້ງ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:    

“ພິທີ “ແຫ່ນ້ຳ, ບູຊາປາ” ແມ່ນເພື່ອອາໄລຫາອາຊີບຂອງລຸ່ນປູ່ລຸ່ນພໍ່ພວກຂ້າພະເຈົ້ານັບແຕ່ສະໄໝລາດຊະວົງ ເຈິ່ນ. ພິທີຖືກສູນຫາຍນັບຮ້ອຍປີແລ້ວ, ປີນີ້ໄດ້ຟື້ນຟູຄືນໃໝ່. ພວກຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າ, ພິທີ “ແຫ່ນ້ຳ, ບູຊາປາ” ນີ້ຕ້ອງໄດ້ເກັບຮັກສາໄວ້ຕະຫຼອດໄປ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນ​ດາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຮ່ວມ​ເດີ​ນທາງ​ກັບ​ສູນ​ກາງ ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ

ບັນ​ດາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຮ່ວມ​ເດີ​ນທາງ​ກັບ​ສູນ​ກາງ ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ

ປີນີ້ແມ່ນປີທີ 4 ທົ່ວປະເທດ ປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ 5 ປີ (2021 - 2025). ເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດເປົ້າໝາຍນີ້, ນັບແຕ່ຕົ້ນປີ ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ຕັດສິນໃຈຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການຢາງແຮງ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍທ່າແຮງຂອງທ້ອງຖິ່ນຕົນ. ສ່ິ່ງນີ້ ປະກອບສວ່ນເຂົ້າຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມຂອງ ລັດຖະບານ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດປະເທດຊາດພັດທະນາ.
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