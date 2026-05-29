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ຂ່າວສານ

ພິທີໄຫວ້ອາໄລ, ປົງສົບອັດຖິທະຫານ ຫວຽດນາມ ເສຍສະຫຼະຊີວິດຢູ່ ລາວ

ຜູ້ຕ່າງໜ້າບັນດາກະຊວງ, ຄະນະ, ຂະແໜງການສູນກາງ ແລະ ແຂວງ ຫົວພັນ, ປະເທດ ສປປ.ລາວ, ຖະຫວາຍທູບທຽນຕອບບຸນແທນຄຸນບັນດາລູກຜູ້ດີເດັ່ນຂອງຊາດທີ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້ຢ່າງພິລະອາດຫານ, ເສຍສະຫຼະຊິວິດເພື່ອເອກະລາດ, ເສລີພາບໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ ແລະ ພັນທະສາກົນອັນສູງສົ່ງຢູ່ ລາວ.
  ທ່ານພົນເອກ ຫງວຽນຈ້ອງເງັ້ຍ ທີ່ພິທີ (ພາບ: ທະ​ຫານ​ເຂດ 4, ກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງ ແທັງ​ຮ​ວາ)  

ວັນ​ທີ 27 ພຶ​ດ​ສະ​ພາ, ຢູ່​ສຸ​ສານນັກ​ຮົບ​ເສຍ​ສະ​ຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພື່ອ​ຊາດ​ສາ​ກົນ ດົ່ງ​ເຕິມ, ຕາ​ແສງ ທຽດ​ອົງ, ແຂວງ ແທັງ​ຮ​ວາ, ໄດ້​ຈັດ​ພິ​ທີ​ໄ​ຫວ້​ອາ​ໄລ ແລະ ປົງ​ສົບອັດ​ຖິທະ​ຫານ​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ, ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ ຫວຽດ​ນາມ ທີ່​ເສຍ​ສະ​ຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່ ລາ​ວ ຈຳ​ນວນ 19 ຊຸດ​, ທີ່​ໄດ້​​​ທ້ອນໂຮມ​ໃນ​ລະ​ດູ​ແລ້ງ​ປີ 2025 – 2026.

ເຂົ້າ​ຮ່ວ​ມ​ພິ​ທີ​, ທ່ານ​ພົນ​ເອກ ຫງວຽນ​ຈ້ອງ​ເງັ້ຍ​, ຫົວ​ໜ້າ​ກົມ​ໃຫຍ່​ການ​ເມືອງກອງ​ທັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ, ພ້ອມ​ກັບ​​ຜູ້​ຕ​່າງ​ໜ້າ​ບັນ​ດາ​ກະ​ຊວງ, ຄະ​ນະ, ຂະ​ແໜງ​ການ​ສູນ​ກາງ ແລະ ແຂວງ ຫົວ​ພັນ, ປະ​ເທດ ສ​ປ​ປ.ລາວ, ຖະ​ຫວາຍ​ທູບ​ທຽນ​ຕອບ​ບຸນ​ແທນ​ຄ​ຸນ​ບັນ​ດາ​ລູກ​ຜູ້​ດີ​ເດັ່ນ​ຂອງ​ຊາດ ທີ່​ໄດ້​ຕໍ່​ສູ້​ຢ່າງ​ພິ​ລະ​ອາດ​ຫານ, ເສຍ​ສະ​ຫຼະ​ຊິ​ວິດ​ເພື່ອ​ເອ​ກະ​ລາດ, ເສ​ລີ​ພາບ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ເທ​ດ​ຊາດ ແລະ ພັນ​ທະ​ສາ​ກົນ​ອັນ​ສູງ​ສົ່ງ​ຢູ່ ລາວ. ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້​ນ, ເພີ່​ມ​ພ​ູນ​ຄຸ​ນ​ສ້າງ​ໃຫ້​ແກ່​ນ້ຳ​ໃຈ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ແບບ​ພິ​ເສດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ໃຫ້​ສວຍ​ສົດ​ງົດ​ງາມ, ຍືນ​ຍົງ​ຄົງ​ຕົວ​ຕະ​ຫຼອດ​ໄປ. ພາຍ​ຫຼັງ​ພິ​ທີ​ໄຫວ້​ອາ​ໄລ, ບັນ​ດາ​ຜູ້​ແທນ ແລະ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໄດ້​ຈັດ​ພິ​ທີ​ປົງ​ສົບ​ 19 ຊຸດຢູ່​ເຂດ​ສຸ​ສານ​ນັກ​ຮົບ​ເສຍ​ສະ​ຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພື່ອ​ຊາດ​ສາ​ກົນ ດົ່ງ​ເຕິມ.

ນັບ​ແຕ່​ປີ 1998 ມາ​ຮອດ​ປະ​ຈຸ​ບັນ, ກອງ​ບັນ​ຊາ​ການ​ທະ​ຫານ​ເຂດ 4, ໂດຍ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ, ໜູນ​ຊ່ວຍ​ຂອງ​ອົງ​ຄະ​ນະ​ພັກ, ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ ແລະ ປະ​ຊາ​ຊົນແຂວງ ຫົວ​ພັນ, ກອງ​ທ້ອນ​ໂຮມ​ຂຸມ​ຝັງ​ສົບ​ນັກ​ຮ​ົບ​ເສຍ​ສະ​ຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພື່ອ​ຊາດ​ຂອງກອງ​ບັນ​ຊາ​ການ​ທະ​ຫານ​ແຂວງ ແທັງ​ຮ​ວາ ໄດ້​ຊອກ​ຫາ, ທ້ອນ​ໂຮມ​ອັດ​ຖິ​​ນັບ​ພັນ​ຊຸດຂອງ​ເພື່ອນ​ຮ່ວມ​ກົມ​ກ​ອງ​ນຳ​ມາ​ເຂດ​ດິນ​ແດນ​ແຫ່ງ​ບ້ານ​ເກີດ​ເມື​ອງນອນ ຫວຽດ​ນາມ ເພື່ອ​ປົງ​ສົບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລາງວັນ​ຊາວ​ເຄວ ປີ 2026: ເຊ​ີດ​ຊູ 123 ພື້ນ​ຖານ, ການ​ບໍ​ລິ​ການ ແລະ ມາດ​ຕະ​ການ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ດີ​ເດັ່ນ

ລາງວັນ​ຊາວ​ເຄວ ປີ 2026: ເຊ​ີດ​ຊູ 123 ພື້ນ​ຖານ, ການ​ບໍ​ລິ​ການ ແລະ ມາດ​ຕະ​ການ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ດີ​ເດັ່ນ

ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 28 ພຶ​ດ​ສະ​ພາ, ຢູ່​ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ອຸ​ປະ​ຖຳ​ຈາກ​ກະ​ຊວງວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ ຫວຽດ​ນາມ, ສະ​ຫະ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ຊ​ອັບ​ແວ ແລະ ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ ຫວຽດ​ນາມ (VINASA) ໄດ້​ຈັດ​ພິ​ທີ​ເຊີດ​ຊູ ແລະ ມອບ​ລາງວັນ ຊາວ​ເຄວ ປີ 2026.
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