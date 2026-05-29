ຂ່າວສານ
ພິທີໄຫວ້ອາໄລ, ປົງສົບອັດຖິທະຫານ ຫວຽດນາມ ເສຍສະຫຼະຊີວິດຢູ່ ລາວ
ວັນທີ 27 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສຸສານນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດສາກົນ ດົ່ງເຕິມ, ຕາແສງ ທຽດອົງ, ແຂວງ ແທັງຮວາ, ໄດ້ຈັດພິທີໄຫວ້ອາໄລ ແລະ ປົງສົບອັດຖິທະຫານອາສາສະໝັກ, ນັກຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ ທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດຢູ່ ລາວ ຈຳນວນ 19 ຊຸດ, ທີ່ໄດ້ທ້ອນໂຮມໃນລະດູແລ້ງປີ 2025 – 2026.
ເຂົ້າຮ່ວມພິທີ, ທ່ານພົນເອກ ຫງວຽນຈ້ອງເງັ້ຍ, ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ການເມືອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ພ້ອມກັບຜູ້ຕ່າງໜ້າບັນດາກະຊວງ, ຄະນະ, ຂະແໜງການສູນກາງ ແລະ ແຂວງ ຫົວພັນ, ປະເທດ ສປປ.ລາວ, ຖະຫວາຍທູບທຽນຕອບບຸນແທນຄຸນບັນດາລູກຜູ້ດີເດັ່ນຂອງຊາດ ທີ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້ຢ່າງພິລະອາດຫານ, ເສຍສະຫຼະຊິວິດເພື່ອເອກະລາດ, ເສລີພາບໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ ແລະ ພັນທະສາກົນອັນສູງສົ່ງຢູ່ ລາວ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ເພີ່ມພູນຄຸນສ້າງໃຫ້ແກ່ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃຫ້ສວຍສົດງົດງາມ, ຍືນຍົງຄົງຕົວຕະຫຼອດໄປ. ພາຍຫຼັງພິທີໄຫວ້ອາໄລ, ບັນດາຜູ້ແທນ ແລະ ປະຊາຊົນໄດ້ຈັດພິທີປົງສົບ 19 ຊຸດຢູ່ເຂດສຸສານນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດສາກົນ ດົ່ງເຕິມ.
ນັບແຕ່ປີ 1998 ມາຮອດປະຈຸບັນ, ກອງບັນຊາການທະຫານເຂດ 4, ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ, ໜູນຊ່ວຍຂອງອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນແຂວງ ຫົວພັນ, ກອງທ້ອນໂຮມຂຸມຝັງສົບນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດຂອງກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງ ແທັງຮວາ ໄດ້ຊອກຫາ, ທ້ອນໂຮມອັດຖິນັບພັນຊຸດຂອງເພື່ອນຮ່ວມກົມກອງນຳມາເຂດດິນແດນແຫ່ງບ້ານເກີດເມືອງນອນ ຫວຽດນາມ ເພື່ອປົງສົບ.