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ຂ່າວສານ

ພິທີໄຂງານມະຫາກຳກິລາເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງຕອນພາກໃຕ້ຫວຽດນາມຄັ້ງທີ 9 ແລະ ງານແຂ່ງຂັນກິລາແລ່ນມາຣາທອນສາກົນ “Vietcombank Mekong Delta” ເຫົ້າຢາງຄັ້ງທີ 4

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 15 ກໍລະກົດນີ້, ຢູ່ນະຄອນວີແທ່ງ, ແຂວງເຫົ້າຢາງ ສົມທົບກັບກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຈັດພິທີເປີດງານມະຫາກຳກິລາເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງຕອນພາກໃຕ້ຫວຽດນາມຄັ້ງທີ 9 ແລະ ງານກິລາແລ່ນມາຣາທອນສາກົນ “Vietcombank Mekong Delta” ເຫົ້າຢາງຄັ້ງທີ ປີ 2023.
  ພິທີໄຂງານມະຫາກຳກິລາເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງຕອນພາກໃຕ້ຫວຽດນາມຄັ້ງທີ 9   

ງານມະຫາກຳກິລາເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງຕອນພາກໃຕ້ຫວຽດນາມຄັ້ງທີ 9 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ແຂວງ ເຫົ້າຢາງ ແລະ 9 ແຂວງ, ນະຄອນໃນຂົງເຂດ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ “ກິລາຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງ”. ນັກກິລາຫຼາຍກວ່າ 2.200 ຄົນ ຈະແຂ່ງຂັນໃນ 27 ປະເພດກິລາ. ມີຫຼາຍກວ່າ 3,600 ຫຼຽນລາງວັນຈະຖືກມອບໃນແຂ່ງຂັນກິລາຄັ້ງນີ້.

ງານແລ່ນມາຣາທອນສາກົນ “Vietcombank Mekong Delta” ເຫົ້າຢາງຄັ້ງທີ 4 ປີ 2023 ໄດ້ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກກິລາຫຼາຍກວ່າ 9.000 ຄົນ ດ້ວຍ 6 ໄລຍະທາງແຂ່ງຂັນຄື: 5 ກິໂລແມັດ, 10 ກິໂລແມັດ, 21 ກິໂລແມັດແລະ 42 ກິໂລແມັດຕາມມາດຕະຖານສາກົນ. ມີນັກກິລາສາກົນທີ່ມາຈາກ 4 ປະເທດ: ຝຣັ່ງ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສິງກະໂປ. 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອັງກິດລົງນາມໃນອະນຸສັນຍາເຂົ້າຮ່ວມ CPTPP ຢ່າງເປັນທາງການ - ໂອກາດຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງ ອັງກິດ ແລະ ຫວຽດນາມ

ອັງກິດລົງນາມໃນອະນຸສັນຍາເຂົ້າຮ່ວມ CPTPP ຢ່າງເປັນທາງການ - ໂອກາດຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງ ອັງກິດ ແລະ ຫວຽດນາມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ກໍລະກົດນີ້, ຢູ່ນະຄອນ Auckland, ປະເທດນິວຊີແລນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງທຸລະກິດ ແລະ ການຄ້າອັງກິດ Kemi Badenoch ໄດ້ລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງເຂົ້າຮ່ວມສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານແລະກ້າວໜ້າຂ້າມປາຊີຟິກ (CPTPP) ຢ່າງເປັນທາງການ
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