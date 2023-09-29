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ຂ່າວສານ

ພິທີເປີດສະໜອງວິທະຍາຄານການເມືອງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ລາວ ເຊິ່ງເປັນຂອງຂວັນຂອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ

ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໃນເດືອນ ສິງຫາ ປີ 2022, ມີເນື້ອທີ່ 6,5 ເຮັກຕາ, ດ້ວຍຈຳນວນເງິນລົງທຶນກວ່າ 10 ລ້ານ USD.
ກິດຈະກຳວິທະຍາຄານການເມືອງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ລາວ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 29 ກັນຍາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລີມ ແລະ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ລາວ ວິໄລ ລາຄຳຟອງ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີມອບ-ຮັບກິດຈະກຳວິທະຍາຄານການເມືອງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ລາວ, ເຊິ່ງເປັນຂອງຂວັນຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໃນເດືອນ ສິງຫາ ປີ 2022, ມີເນື້ອທີ່ 6,5 ເຮັກຕາ, ດ້ວຍຈຳນວນເງິນລົງທຶນກວ່າ 10 ລ້ານ USD. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຕອບສະໜອງພື້ນຖານດ້ານວັດທຸ, ບຳລຸງສ້າງ, ສິດສອນ ແລະ ຮ່ຳຮຽນດ້ວຍຂອບຂະໜາດ 150 ພະນັກງານ, ຄູອາຈານ ແລະ 1,200 ນັກສຶກສາຕໍ່ປີ. ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ຈະສົມທົບກັບກະຊວງຕຳຫຼວດ ລາວ ສ້າງຫຼັກສູດການສອນ ແລະ ສົ່ງນັກຊ່ຽວຊານມາຊ່ວຍວິທະຍາຄານການເມືອງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ລາວ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ວັນທີ 26 ກັນຍາ, ວິທະຍາຄານການເມືອງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ລາວ ໄດ້ເປີດສົກຮຽນທຳອິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ຈັດ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສີ​ຂຽ​ວ (GEF) 2023

ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ຈັດ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສີ​ຂຽ​ວ (GEF) 2023

ວັນທີ 2 ພະຈິກຈະມາເຖິງ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ສະມາຄົມວິສາຫະກິດ ເອີລົບປະຈຳ ຫວຽດນາມ (EuroCham ຫວຽດນາມ) ຈະຈັດເວທີປາໄສເສດຖະກິດສີຂຽວ (GEF) 2023.
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