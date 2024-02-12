ຂ່າວສານ
ພິທີເຄົາລົບທຸງຍາມຕົ້ນປີໃໝ່ໄດ້ຮັບການຈັດຂຶ້ນຢ່າງສັກກາລະບູຊາ ຢູ່ເຂດຊາຍແດນ,ທະເລໝູ່ເກາະ
ພິທີເຄົາລົບທຸງ ອະທິປະໄຕຍາມ ຕົ້ນປີໃໝ່ແມ່ນ ພິທີສັກກາລະບູຊາ,ສະແດງໃຫ້ເຫັນນ້ຳໃຈຮັກຊາດ, ຈິດໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງນາຍທະຫານແຕ່ລະຄົນ ແລະ ຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງໝູ່ຄະນະພະນັກງານ, ນັກຮົບແຕ່ລະກົມກອງ ໃນການປະສົບຜົນສຳເລັດດ້ວຍໄຊຊະນະຫຼາຍຢ່າງໃນປີໃໝ່.
ວັນທີ 10 ກຸມພາ, ກົງກັບວັນທີ 1 ບຸນເຕັດປີມະໂລງ,ມີພະນັກງານ, ນັກຮົບນັບພັນຄົນ ຢູ່ 21 ໝູ່ເກາະ, ສະຖານທີ່ຕັ້ງທັບ 33ແຫ່ງ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວປະມົງເຈື່ອງຊາ ແລະ ພະນັກງານ, ນັກຮົບຢູ່ເຮືອນຍາມ DK1 ໄດ້ປະຕິບັດພິທີເຄົາລົບທຸງຍາມຕົ້ນປີໃໝ່. ຢູ່ເທດສະບານເຈື່ອງຊາ,ມີພະລັກງານ, ນັກຮົບ, ຄູບ່າ, ຊາວປະມົງ, ຄູສອນແລະ ນ້ອງໆນັກຮຽນນັບຮ້ອຍຄົນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເຄົາລົບທຸງຊາດ.
ພາຍຫຼັງພິທີເຄົາລົບທຸງ, ບັນດາພະນັກງານ, ນັກຮົບ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການສະແດງມວຍ ແລະ ການລະຫຼິ້ນພື້ນເມືອງ, ບັນດາຄູສອນ ແລະ ນັກຮຽນໃນໝູ່ເກາະໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມວັດວາອາຮາມ; ບັນດາຄູບ່າຈັດພິທີພາວະນາຂໍໃຫ້ ປະຊາຊົນມີຄວາມຢູ່ເຢັນເປັນສຸກ, ປະເທດຊາດມີການວັດທະນາຖາວອນຈະເລີນຮຸງເຮືອງ. ກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ບຸນເຕັດ,ເກາະແຫ່ງຕ່າງໆຄື: ນາມອຽດ, ຊິງໂຕນ,ຊອງຕືໄຕ, ດ້າໄຕອາ, ເຊີນກາ… ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງພິທີເຄົາລົບທຸງຍາມຕົ້ນປີໃໝ່.