ຂ່າວສານ
ພິທີອັດ SEA Games 31 ຈະດຳເນີນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 23 ພຶດສະພາ
ຕາມແຜນການແລ້ວ, ພິທີອັດ SEA Games 31 ຈະດຳເນີນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 23 ພຶດສະພາ ຢູ່ສະໜາມກິລາ ໃນຮົ່ມ (ຮ່າໂນ້ຍ). ທ່ານນາງ ຫງວຽນຕວຽດຮວາ, ຜູ້ອຳນວຍການ Maketing ແລະ ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ໂຮງລະໂອເປຣາ ຫວຽດນາມ, ຜູ້ປະຈຳການລາຍການສະແດງສິລະປະຢູ່ ພິທີໄຂ, ອັດ SEA Games 31 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ແຜນການພິທີອັດ SEA Games 31 ໄດ້ສ້າງຕັ້ງດ້ວຍຈິດໃຈຕ່າງກັນກັບພິທີເປີດ.
ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ພິທີອັດໄດ້ອອກແບບຄືລາຍການ Gala ດົນຕີ ດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກ, ສ້າງແຫຼ່ງບັນດານໃຈ ແລະ ຄຳອຳລາທີ່ອົບອຸ່ນຈາກປະເທດເຈົ້າພາບຈັດຕັ້ງ ຂອງ SEA Games 31 ໄປຍັງເພື່ອນມິດໃນພາກພື້ນ.
ພິທີອັດຈະເລີ່ມແຕ່ເວລາ 20 ໂມງຂອງວັນທີ 23 ພຶດສະພາ ແລະ ຖ່າຍທອດສົດ ໃນເວລາ 90 ນາທີ.