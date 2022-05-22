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ຂ່າວສານ

ພິທີອັດ SEA Games 31 ຈະດຳເນີນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 23 ພຶດສະພາ

ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ພິທີອັດໄດ້ອອກແບບຄືລາຍການ Gala ດົນຕີ ດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກ, ສ້າງແຫຼ່ງບັນດານໃຈ ແລະ ຄຳອຳລາທີ່ອົບອຸ່ນຈາກປະເທດເຈົ້າພາບຈັດຕັ້ງ ຂອງ SEA Games 31 ໄປຍັງເພື່ອນມິດໃນພາກພື້ນ.
  ພາບປະກອບ: TTXVN  

 ຕາມແຜນການແລ້ວ, ພິທີອັດ SEA Games 31 ຈະດຳເນີນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 23 ພຶດສະພາ ຢູ່ສະໜາມກິລາ ໃນຮົ່ມ (ຮ່າໂນ້ຍ). ທ່ານນາງ ຫງວຽນຕວຽດຮວາ, ຜູ້ອຳນວຍການ Maketing ແລະ ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ໂຮງລະໂອເປຣາ ຫວຽດນາມ, ຜູ້ປະຈຳການລາຍການສະແດງສິລະປະຢູ່ ພິທີໄຂ, ອັດ SEA Games 31    ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ແຜນການພິທີອັດ SEA Games 31    ໄດ້ສ້າງຕັ້ງດ້ວຍຈິດໃຈຕ່າງກັນກັບພິທີເປີດ.

ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ພິທີອັດໄດ້ອອກແບບຄືລາຍການ Gala ດົນຕີ ດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກ, ສ້າງແຫຼ່ງບັນດານໃຈ ແລະ ຄຳອຳລາທີ່ອົບອຸ່ນຈາກປະເທດເຈົ້າພາບຈັດຕັ້ງ ຂອງ SEA Games 31    ໄປຍັງເພື່ອນມິດໃນພາກພື້ນ.

ພິທີອັດຈະເລີ່ມແຕ່ເວລາ 20 ໂມງຂອງວັນທີ 23 ພຶດສະພາ ແລະ ຖ່າຍທອດສົດ ໃນເວລາ 90 ນາທີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ຈະໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ພຶດສະພາ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ຈະໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ພຶດສະພາ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ຈະໄຂຈຶ້ນຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ພຶດສະພາ.
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