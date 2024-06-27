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ຂ່າວສານ

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນກຳລັງເຕັກນິກວີຊາການຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ

ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ຍ້ອງຍໍບັນດາວິລະກຳ, ຜົນງານ, ການປະກອບສ່ວນທີ່ມິດງຽບແຕ່ໃຫຍ່ ຫຼວງຂອງກຳລັງເຕັກນິກວິຊາການ ທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 70 ປີຜ່ານມາ.
(ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ມິຖຸນາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດ ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນກຳລັງເຕັກນິກວີຊາການຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ (01 ກໍລະກົດ 1954 – 01 ກໍລະກົດ 2024) ແລະ ຮັບຫຼຽນໄຊວິລະກຳສູ້ຮົບຊັ້ນ 2. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້.

        ເມື່ອປະດັບຫຼຽນໄຊວິລະກຳສູ້ຮົບຊັ້ນ 2  ໃຫ້ກົມເຕັກນິກວິຊາການຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ຍ້ອງຍໍບັນດາວິລະກຳ, ຜົນງານ, ການປະກອບສ່ວນທີ່ມິດງຽບແຕ່ໃຫຍ່ ຫຼວງຂອງກຳລັງເຕັກນິກວິຊາການ ທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 70 ປີຜ່ານມາ. ໃນສະພາບການໂລກ, ພາກພື້ນສືບຕໍ່ມີການຜັນແປທີ່ສັບສົນ, ໜ້າທີ່ປົກປັກຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ, ການຮັບປະກັນຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງສັງຄົມພວມປະສົບກັບສິ່ງທ້າທາຍໃໝ່ຫຼາຍຢ່າງນັ້ນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ສະເໜີວ່າ:

        “ຈົ່ງສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດສຳຄັນຂອງມາດຕະການດ້ານເຕັກນິກ, ວິຊາການໃນວຽກງານປົກປັກຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ, ຮັບປະກັນຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງສັງຄົມ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ເປັນເຈົ້າການກຳແໜ້ນ, ຄາດຄະເນສະພາບການຢ່າງໃກ້ຊິດ, ໃຫ້ຄຳປຶກສາບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂ, ປ້ອງກັນ, ສະກັດກັ້ນກົນອຸບາຍເຄື່ອນໄຫວທີ່ລະເມີດຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຢ່າງທັນການ, ບໍ່ປະໃຫ້ຕົກຢູ່ໃນທ່າຮັບໃນທຸກສະພາບການ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ ວ້າງ​ຄູ​ໜິງ ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ປຶກ​ສາການ​ມືອງ ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ ວ້າງ​ຄູ​ໜິງ ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ປຶກ​ສາການ​ມືອງ ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ໃນຂອບເຂດການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ບັນດາຜູ້ນຳພາຄັ້ງທີ 15 ຂອງເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ (WEF) ຢູ່ຕະຫຼຽນ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ຈີນ (25 – 27 ມິຖຸນາ), ວັນທີ 26 ມິຖຸນາ, ຢູ່ປັກກິິ່ງ, ຈີນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການພົບປະກັບທ່ານວ້າງຄູໜິງ ປະທານສະພາປຶກສາການເມືອງ ປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດ.
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