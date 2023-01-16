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ຂ່າວສານ

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນເຊັນສົນທິສັນຍາ ປາຣີ

ສັນຍາສັນຕິພາບ ປາຣີ ໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍສຳຄັນຍິ່ງໃນປະຫວັດສາດຂອງ ຫວຽດນາມ
  ສັນຍາສັນຕິພາບ ປາຣີ ໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍສຳຄັນຍິ່ງໃນປະຫວັດສາດຂອງ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)  

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນເຊັນສົນທິສັນຍາ ປາຣີ (21 ມັງກອນ 1973 – 27 ມັງກອນ 2023), ວັນທີ 14 ມັງກອນ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຝລັ່ງ ສົມທົບກັບນະຄອນ Verrières-le-Buisson, ຊານນະຄອນ ປາຣີ, ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງເຫດການດັ່ງກ່າວ. ນີ້ແມ່ນເຫດການເປີດສາກໃຫ້ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເຊັນສົນທິສັນຍາປະຫວັດສາດ ເປີດຊ່ອງທາງໃຫ້ແກ່ວິວັດການຢຸດຕິສົງຄາມ, ສ້າງສັນຕິພາບຢູ່ ຫວຽດນາມ ຄືນໃໝ່.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານ François Guy Trébulle, ເຈົ້າຄອງນະຄອນ Verrières-le-Buisson, ໜັກວ່າ: “ສັນຍາສັນຕິພາບ ປາຣີ ໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍສຳຄັນຍິ່ງໃນປະຫວັດສາດຂອງ ຫວຽດນາມ, ພ້ອມທັງກໍ່ແມ່ນໂອກາດສຳຄັນສຳລັບນະຄອນVerrières-le-Buisson, ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນມື້ນີ້, ຫາກໃນອະນາຄົດອີກດ້ວຍ…” ຜ່ານນັ້ນ, ທາງນະຄອນຈະສິດສອນໃຫ້ລຸ້ນໜຸ່ມ ກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າຂອງສັນຕິພາບ.

ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຝລັ່ງ ດິງຕວານທັງ ຕີລາຄາສູງບົດບາດຂອງນະຄອນ, ຊື່ງຍາມໃດກໍ່ແບ່ງປັນກັບ ຫວຽດນາມບັນດາຄຸນຄ່າລວມກ່ຽວກັບສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີໃນຈຸດເວລາປະຫວັດສາດ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ພິສຸດໃຫ້ເຫັນວ່າ, ຜ່ານເວລາເຄິ່ງສະຕະວັດ, ຄວາມສົງຈຳກ່ຽວກັບສັນຕິພາບຍັງມີພະລັງຊີວິດ ແລະ ມີຊີວິດຊີວາເໝືອນເດີມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ລາວ ຮັກສາມູນເຊື້ອ ຮັກແພງມະນຸດຄືດັ່ງຮັກແພງຕົນເອງ

ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ລາວ ຮັກສາມູນເຊື້ອ “ຮັກແພງມະນຸດຄືດັ່ງຮັກແພງຕົນເອງ”

ໂດຍໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນປະຊາຄົມໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຈຳນວນຊາວ ຫວຽດນາມ ດຳລົງຊີວິດຫຼາຍກ່ວາໝູ່, ມາຮອດປະຈຸບັນ, ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ລາວ ມີໄດ້ປະກອບສ່ວນຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ບ້ານເກີດເມືອງນອນ ກໍ່ຄືປະເທດປະຈຳຖິ່ນ ຄື: ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ໂຮງໝໍ, ໂຮງຮຽນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດຂອງ ສປປ ລາວ, ກໍ່ຄືໜູນຊ່ວຍເຄື່ອງອຸປະກອນການແພດເມື່ອເກີດໂລກລະບາດ… ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ລາວ ຍາມໃດກໍ່ຮັກສາລັກສະນະວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງປະເພນີ, ຄວາມງາມ, ໜູນຊ່ວຍບັນດາຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
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