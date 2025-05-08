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ຂ່າວສານ

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບຢູ່ປະເທດ ໄທ

ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ພ້ອມກັນຮັບຊົມຮູບເງົາເອກະສານ 19 ເລື່ອງດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເສັ້ນທາງທີ່ໄດ້ເລືອກ” ພັນລະນາຄືນເສັ້ນທາງປະຫວັດສາດສຳຄັນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຕໍ່ສູ້ຍາດເອົາເອກະລາດ ແລະ ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 06 ພຶດສະພາ, ພິທີຊຸມນຸ່ມມິດຕິງສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ (30 ເມສາ 1975 – 30 ເມສາ 2025) ແລະ 135 ປີແຫ່ງວັນຄ້າຍວັນເກີດປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດຢູ່ເຂດສວນສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳນະຄອນຫຼວງ ບາງກອກ, ປະເທດ ໄທ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເຫດການ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ໄທ ຟ້າມຫວຽດຮຸ່ງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດຂອງໄຊຊະນະລະດູບານໃໝ່ປີ 1975 ແລະ ຫວນຄືນການເຄື່ອນໄຫວປະຕິວັດຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ ໄທ, ແຕ່ປີ 1928 – 1929, ແຫ່ງທີ່ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ລັດທິຮັກຊາດ ແລະ ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງນ້ຳໃຈສາມັກຄີກັບປະຊາຊົນ ໄທ.

ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ພ້ອມກັນຮັບຊົມຮູບເງົາເອກະສານ 19 ເລື່ອງດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເສັ້ນທາງທີ່ໄດ້ເລືອກ” ພັນລະນາຄືນເສັ້ນທາງປະຫວັດສາດສຳຄັນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຕໍ່ສູ້ຍາດເອົາເອກະລາດ ແລະ ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ, ພິເສດແມ່ນຈຸດເວລາປະຫວັດສາດວັນທີ 30 ເມສາ 1975, ເມື່ອພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍຢ່າງສົມບູນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສິດເສລີໃນການເຊື່ອຖືສາສະຫນາ ສັງເກດຈາກ ວັນບຸນວິສາຂະບູຊາ Vesak 2025

ສິດເສລີໃນການເຊື່ອຖືສາສະຫນາ ສັງເກດຈາກ ວັນບຸນວິສາຂະບູຊາ Vesak 2025

ວັນບຸນວິສາຂະບູຊາ ສະຫະປະຊາຊາດ ປີ 2025 (Vesak 2025) ດຳເນີນຢູ່ ນະຄອນ ໂຮ່ຈິມິນ ແຕ່ວັນທີ 6-8 ພຶດສະພາ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຕໍ່ກັບປະຊາຄົມສາກົນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍສະເຫມີຕົ້ນສະເຫມີປາຍໃນການເຄົາລົບ ແລະ ຮັບປະກັນສິດເສລີໃນການເຊື່ອຖື, ສາສະຫນາຂອງພັກ ແລະ ລັດ ຫວຽດນາມ. ເຫດການນີ້ກໍ່ເປັນການພິສູດໃຫ້ເຫັນພຶດຕິກຳຕົວຈິງຂອງຄວາມເສລີໃນການເຄື່ອນໄຫວດ້ານສາສະຫນາຢູ່ ຫວຽດນາມ, ກ່ຽວກັບບັນດາບາດກ້າວທີ່ແທດຈິງໃນການຮັບປະກັນສິດທິມະນຸດ.
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