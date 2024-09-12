Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ພິທີມອບລາງວັນ ປີກວາວ 2024: ເຊີດຊູຜົນງານ, ນັກສິລະປິນ ແລະ ຜູ້ຜະລິດຮູບເງົາດີເດັ່ນທີ່ສຸດໃນປີ

ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ຈັດການມອບລາງວັນ ປີກວາວຄຳ ໃຫ້ຟິມຮູບເງົາ, ຮູບເງົາວິທະຍາສາດ; ຮູບເງົາເອກະສານ; ຮູບເງົາຜະລິດທຳອິດດີເດັ່ນ
ທີ່ພິທີມອບລາງວັນ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 10 ກັນຍາ, ຢູ່ແຂວງ ແຄງຮ່ວາ, ໄດ້ຈັດພິທີມອບລາງວັນ ປີກວາວ 2024. ປີນີ້, ມີ 163 ຜົນງານສົ່ງມາເຂົ້າຮ່ວມ. ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ຈັດການມອບລາງວັນ ປີກວາວຄຳ ໃຫ້ຟິມຮູບເງົາ, ຮູບເງົາວິທະຍາສາດ; ຮູບເງົາເອກະສານ; ຮູບເງົາຜະລິດທຳອິດດີເດັ່ນ, ໃຫ້ແກ່ບັນດາຮູບເງົາດີເດັ່ນເຂົ້າຮ່ວມ. ຜູ້ກຳກັບການສະແດງ ຫວູແທັງວິງ, ແບ່ງປັນວ່າ:

“ລາງວັນແມ່ນການຮັບຮູ້, ເຮັດໃຫ້ອ້າຍນ້ອງມີກຳລັງໜູນຫຼາຍກວ່າ, ສືບຕໍ່ປະດິດຄິດສ້າງຮູບເງົາເລື່ອງຕໍ່ໄປ. ຂ້າພະເຈົ້າຈະມານະພະຍາຍາມເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຄຸນຄ່າມີພຽງຢູ່ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ, ນັ້ນແມ່ນ ວັດທະນະນຳ, ຈິດສຳນຶກຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ, ບັນດາຄວາມງາມ, ຄວາມເປັນເອກະລັກສະເພາະນັ້ນຕ້ອງໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍຢ່າງສຸດຂີດ”.

ລາງວັນ ປີກວາວ 2024 ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 03 – 10 ກັນຍາ, ດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວເປັນເອກະລັກສະເພາະຫຼາຍຢ່າງ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ແຂວງ ແຄງຮ່ວາ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນຈຳນວນເງິນ 10 ຕື້ດົ່ງ ໃຫ້ແກ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກພາຍຸ Yagi.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຢັ້ງ​ຢືນ​ຄຳ​ໝັ້​ນ​ສັນ​ຍາ​ສຳ​ລັບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ສ​ປ​ຊ

ຫວຽດ​ນາມ ຢັ້ງ​ຢືນ​ຄຳ​ໝັ້​ນ​ສັນ​ຍາ​ສຳ​ລັບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ສ​ປ​ຊ

ວັນທີ 09 ກັນຍາ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ໄດ້ຈັດວາລະປຶກສາຫາລືເປີດ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເພີ່ມທະວີການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ: ຄໍານຶງເຖິງອະນາຄົດ” ພາຍໃຕ້ການເປັນເຈົ້າພາບຂອງ ສະໂລເວີເນຍ, ປະເທດປະທານສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງເດືອນກັນຍາ 2024.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top